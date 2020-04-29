Общество

В Пензе кормящих матерей незаконно лишали пособия

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В Пензе кормящие матери не могли получить полагающееся им по закону пособие из-за действий медиков. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Октябрьского района.

С жалобой в надзорное ведомство обратилась жительница областного центра, кормившая ребенка грудью после достижения им возраста двух лет.

Работники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» отказались выдавать женщине справки для начисления пособия, размер которого составляет 580 рублей в месяц. Медики сослались на приказ главврача от 30 декабря 2011 года, согласно которому справки кормящим матерям предоставляются лишь в первый год жизни ребенка (или по решению врачебной комиссии - до двух лет).

«Вместе с тем Закон Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей» предусматривает порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на обеспечение питанием кормящих грудным молоком матерей независимо от возраста ребенка», - подчеркнула старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокурор Октябрьского района опротестовал незаконный приказ главврача поликлиники. Его отменили.

«Соответствующая справка кормящей матери выдана и будет выдаваться до окончания кормления ребенка грудным молоком», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость||

В 2 года ребенок уже зубастый, хорош ему сиську в рот пихать.

Гость||

Эти главврачуги даже здесь стараются отжать у народа.Президент Путин заботится о мамочках с детьми,а на местном уровне как диверсия какая.Не думают о стране и об улучшении демографии.

Гость||

Гость писал(a):

ость|29.04.2020 09:53|

В 2 года

Кому помешало материнское молоко?

Гость||

Это продолжалось годы, опомнились теперь. Даже за тот месяц, в котором исполняется ребенку год уже не давали справку.

Гость||

Гость писал(a):

Это продолжалось годы,
Даже при новом министре здравоохранения? Как же так?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Это продолжалось годы,
Даже при новом министре здравоохранения? Как же так?
Никишина на нары!

Гость||

Гость писал(a):

В 2 года ребенок уже зубастый, хорош ему сиську в рот пихать.
Ты цыганам не указ.

Гость||

Дети некоторые не могут бросить сосать грудь!Тем более грудное кормление полезно для деток!Моя дочь тоже не получала как положено пособие т.к.внук долго грудь!Молодец мама которая добилась положеных выплат;

Гость||

Мне уже 35 лет и я тоже прикладывают к груди и сосудов сосок, дайте мне тоже положенные льготу в денежном эквиваленте.

Гость||

Дети зубастые гораздо раньше 2 лет, для тех, кто не в курсе. Кормит мама, молоко есть, замечательно! Правильно сделала, что добилась положенного пособия. Врачи как из своего кармана эти пособия выдают.

Имя: Гость
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