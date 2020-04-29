В Пензе кормящих матерей незаконно лишали пособия

29.04.2020 | 09:42

В Пензе кормящие матери не могли получить полагающееся им по закону пособие из-за действий медиков. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Октябрьского района.

С жалобой в надзорное ведомство обратилась жительница областного центра, кормившая ребенка грудью после достижения им возраста двух лет.

Работники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» отказались выдавать женщине справки для начисления пособия, размер которого составляет 580 рублей в месяц. Медики сослались на приказ главврача от 30 декабря 2011 года, согласно которому справки кормящим матерям предоставляются лишь в первый год жизни ребенка (или по решению врачебной комиссии - до двух лет).

«Вместе с тем Закон Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей» предусматривает порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на обеспечение питанием кормящих грудным молоком матерей независимо от возраста ребенка», - подчеркнула старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокурор Октябрьского района опротестовал незаконный приказ главврача поликлиники. Его отменили.

«Соответствующая справка кормящей матери выдана и будет выдаваться до окончания кормления ребенка грудным молоком», - резюмировала Светлана Артамонова.