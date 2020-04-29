Прокуратура проверит данные о массовом заражении в Сосновке

29.04.2020 | 16:44

Прокуратура Пензенской области инициировала проверку психоневрологического интерната в Сосновке Бессоновского района после информации о массовом заражении подопечных коронавирусом.

Это стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения.

Надзорный орган оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, сделает вывод о том, принимались ли необходимые меры по недопущению распространения новой инфекции.

«Ход проверки поставлен на контроль региональной прокуратуры. По ее результатам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер к устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», - заявила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.