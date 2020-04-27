В Пензе начали продавать строчки и медуницу

27.04.2020 | 19:36

Откуда грибочки? Из лесу, вестимо. Клавдия Антоновна неохотно говорит про места, где собрала первый весенний урожай. Ей изрядно пришлось походить, чтобы набрать пятилитровое ведерко апрельских даров.

«Это далеко - Городище, Куракино. Только еще начинают, длинных нет», - рассказала Клавдия Антоновна.

Поживилась строчками, а вот сморчки так и не попались на глаза опытной любительнице тихой охоты. Женщина говорит, что некоторые не признают коричневые морщинистые шляпки за грибы, считают их токсичными. Смертельно опасны они только в сыром виде, а вот при правильной термической обработке вполне съедобны и вкусны.

«Вымочил, от песка отварил, на сковородку и жарь», - отметила Клавдия Антоновна.

Не только с грибами вышла из леса женщина. Она еще и букеты насобирала и поделилась лечебными секретами трав. Медуница и глаз радует, и для здоровья полезна.

«Очень помогает. Вот я и принесла», - сообщила Клавдия Антоновна.

Правда, прохожие мало обращают внимание на сиреневые букетики. Больше их привлекают сморщенные шляпки. Цена на них договорная.