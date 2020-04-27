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Общество

В Пензе начали продавать строчки и медуницу

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Откуда грибочки? Из лесу, вестимо. Клавдия Антоновна неохотно говорит про места, где собрала первый весенний урожай. Ей изрядно пришлось походить, чтобы набрать пятилитровое ведерко апрельских даров.

«Это далеко - Городище, Куракино. Только еще начинают, длинных нет», - рассказала Клавдия Антоновна.

Поживилась строчками, а вот сморчки так и не попались на глаза опытной любительнице тихой охоты. Женщина говорит, что некоторые не признают коричневые морщинистые шляпки за грибы, считают их токсичными. Смертельно опасны они только в сыром виде, а вот при правильной термической обработке вполне съедобны и вкусны.

«Вымочил, от песка отварил, на сковородку и жарь», - отметила Клавдия Антоновна.

Не только с грибами вышла из леса женщина. Она еще и букеты насобирала и поделилась лечебными секретами трав. Медуница и глаз радует, и для здоровья полезна.

«Очень помогает. Вот я и принесла», - сообщила Клавдия Антоновна.

Правда, прохожие мало обращают внимание на сиреневые букетики. Больше их привлекают сморщенные шляпки. Цена на них договорная.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

За что люблю ПИ - за высокоинтеллектуальные комментарии!

Гость||

Так Стрючков же на прицел ловил?

Гость||

Почитал я, кто энтот ПензаИнформ ваяет.. Ну-ка, ребят, его эта.. на фиг. Деревня на деревне сидит да деревней погоняет.

Гость||

Говорят эта медуница от коронавируса помогает шибко.

Гость||

Она собирает? Да перекуп обычный.

Имя: Гость
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