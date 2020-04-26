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Общество

Власти Пензы проверили готовность летних лагерей к приему детей

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Александр Лисицкий с гордостью рассказывал гостям о своей «Юности». С ней практически все в порядке. Директор детского оздоровительного лагеря отчитывался перед мэром о проделанной работе: куда потрачены бюджетные деньги.

«Ремонт прачечной сделали полный, вот это здание. Потом - ремонт складов, крышу и внутренние помещения. Осталась у нас столовая - зал в столовой, мы его уже отыграли, вывесили, приходит народ, который будет ремонтировать», - перечислил он.

Навели порядок и в лагерном медицинском пункте - в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

«Он был отремонтирован, хороший, но были еще вопросы у СЭС. Его полностью привели в соответствие, сделали выход дополнительный. На 500 тысяч закуплено оборудования в медпункт. То есть он полностью соответствует и готов к лицензированию», - заверил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

На капитальный ремонт «Юности» было выделено 3 млн 970 тысяч рублей. Основная часть денег пошла на реконструкцию прачечной, склада, кровель, фасада столовой и другое, на один миллион закупили игровой и спортивный инвентарь.

«Предписания Роспотребнадзора, которые ежегодно в наш адрес направляются, практически исполнены, на исполнение оставшихся лимиты предусмотрены, идут конкурсные процедуры. Работы будут завершены до 1 июня», - пообещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Дела идут в соответствии с заранее запланированным графиком. Но все еще может измениться. Дата заезда в летние оздоровительные лагеря - 2 июня, это начало первой смены. Всего их в «Юности» будет четыре, во время каждой отдохнет 270 детей, не больше.

А вот, к примеру, в «Строителе» сезон начнется со второй смены, раньше не получается в связи с погодными условиями. Помещения не успеют прогреться - централизованного отопления там нет.

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