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Общество

Пензенцы не забыли ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

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День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - как затянувшаяся минута молчания. Без музыки, без выступлений.

В условиях режима повышенной готовности массовые публичные мероприятия проводить нельзя. Но и забыть о 34-й годовщине трагедии на Чернобыльской атомной электростанции - тоже. Делегаты от местного отделения «Союза «Чернобыль», представители власти молча возложили цветы к памятнику ликвидаторов аварии.

Обычно в такие дни у мемориального комплекса многолюдно. Приходят сами ликвидаторы, благодарные им граждане. Больше двух тысяч пензенцев были командированы в зону Припяти.

«Как офицера запаса призвали в армию, уволился с работы, пришел в армию. В начале июля 1986 года и до февраля 1987-го я работал на ликвидации аварии Чернобыльской АЭС», - рассказал председатель регионального отделения организации «Союз «Чернобыль» Анатолий Алексютин.

Он был в числе тех, кто строил саркофаг, трудился в непосредственной близости от разрушенного реактора. Ему удалось выжить. Но сотни пензенцев стали жертвами невидимого врага - радиации. Из-за такого же незримого коронавируса все желающие не смогли собраться у мемориального комплекса.

«Чернобыль прошли, а это тем более пройдем. Все будет хорошо!» - выразил уверенность ликвидатор аварии на ЧАЭС Александр Шнейдер.

Обычно по традиции после митинга чернобыльцы высаживают деревья в одноименном сквере. В следующем году, на 35-ю годовщину аварии на ЧАЭС, планируют заготовить вдвое больше растений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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