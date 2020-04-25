В Каменке проведут ремонт кровли 18 многоквартирных домов

25.04.2020 | 18:15

Кровельщики в Каменке не ушли на самоизоляцию и продолжают спасать население многоквартирных домов от подтопления. Еще зимой организация, которая выполняет капитальный и текущий ремонт, запаслась материалом. Как только погода позволила, рабочие приступили к делу.

«Наша организация относится к системе жизнеобеспечения. Мы приняли меры по безопасности сотрудников, а по работе ограничений не вносим. План разработан, изменения не вносятся», - рассказал директор обслуживающей организации Рустам Кузяшев.

В сфере ЖКХ многое пришлось отложить, чтобы избежать распространения коронавируса. Но некоторые процессы приостановить нельзя: людям нужны вода, электричество, дороги. И новые крыши.

«Заключен контракт на сумму 540 миллионов рублей (это 166 объектов). Где-то крыши уже раскрыты, работы выполняются. Главная цель - как можно быстрее их завершить, чтобы не причинить ущерба собственникам. Даже в указе президента написано, что организации, обеспечивающие нормальные условия проживания, продолжают работать», - сообщила директор регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева.

В Каменке успели до разгула стихии в начале апреля полностью обновить крышу дома № 1 на улице Свердлова, но непогода внесла коррективы.

«В тех домах, где часть была испорчена ветром, работы будут выполняться согласно данным обследований, которые провели после ураганного ветра. Изменения внесем», - уточнил Рустам Кузяшев.

В 2020 году в Каменке запланировано провести ремонт кровли 18 многоквартирных домов.