Общество

В Пензе соль снова стала товаром повышенного спроса

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Где-то соль совсем исчезла, в других торговых точках ее осталось мало, в третьих достаточно, но в целом продавцы говорят о явном увеличении спроса.

«Стали больше брать, почему - не говорят. Просто молча берут кому сколько надо: три килограмма, пять», - рассказали продавцы.

Спрос на пищевую соль вырос не только в Пензе - на 20% он увеличился по всей стране. Производители и оптовики такого не ожидали, ведь ажиотаж вокруг нее был совсем недавно. В начале марта на фоне сообщений о грядущей пандемии коронавируса люди закупались впрок, и вдруг в апреле начался второй тур.

Одной из причин повышенного спроса является появившаяся в интернете информация, что соль является прекрасным средством против развития коронавируса. Люди бросились промывать носы, хотя некоторые к идее такого применения соли относятся скептически.

«Бред какой... Глупости натуральные!» - со смехом оценили предложение пензенцы.

Сведения о пользе продукта в борьбе с коронавирусом ложными назвать нельзя. На сайте Министерства здравоохранения России опубликованы разъяснения.

Продавцы отметили, что по разным причинам в Пензе соль уже подорожала. Например, килограммовая пачка несколько дней назад стоила 10 рублей, а новая цена - 10,90.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сахар помогает от всего,а не соль.

Ложечек пять на стакан и хорошо становится,жизнь краше и слаще.

Гость||

Для приготовления раствора для промывания носа нужна 1 чайная ложка на 1 литр воды. Зачем скупать соль килограммами? 1 кг соли на год для этой процедуры хватит

Сумасшедшим люди.

Гость||

Гречка просто портиться начала, надо солью присыпать

Гость||

Гость писал(a):

Для приготовления раствора для промывания носа нужна 1 чайная ложка на 1 литр воды. Зачем скупать соль килограммами? 1 кг соли на год для этой процедуры хватит

Сумасшедшим люди.

Дикие буртасы солью промывают, соль жрут, солью ср...

Гость||

Гость писал(a):

Гречка просто портиться начала, надо солью присыпать
А если переложить ее туалетной бумагой? Ее ведь много закупили.

Гость||

Гость писал(a):

Гречка просто портиться начала, надо солью присыпать
А если переложить ее туалетной бумагой? Ее ведь много закупили.

Гость||

я соль затарил для ледникового периода

Имя: Гость
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