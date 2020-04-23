В Пензе соль снова стала товаром повышенного спроса

23.04.2020 | 18:45

Где-то соль совсем исчезла, в других торговых точках ее осталось мало, в третьих достаточно, но в целом продавцы говорят о явном увеличении спроса.

«Стали больше брать, почему - не говорят. Просто молча берут кому сколько надо: три килограмма, пять», - рассказали продавцы.

Спрос на пищевую соль вырос не только в Пензе - на 20% он увеличился по всей стране. Производители и оптовики такого не ожидали, ведь ажиотаж вокруг нее был совсем недавно. В начале марта на фоне сообщений о грядущей пандемии коронавируса люди закупались впрок, и вдруг в апреле начался второй тур.

Одной из причин повышенного спроса является появившаяся в интернете информация, что соль является прекрасным средством против развития коронавируса. Люди бросились промывать носы, хотя некоторые к идее такого применения соли относятся скептически.

«Бред какой... Глупости натуральные!» - со смехом оценили предложение пензенцы.

Сведения о пользе продукта в борьбе с коронавирусом ложными назвать нельзя. На сайте Министерства здравоохранения России опубликованы разъяснения.

Продавцы отметили, что по разным причинам в Пензе соль уже подорожала. Например, килограммовая пачка несколько дней назад стоила 10 рублей, а новая цена - 10,90.