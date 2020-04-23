Общество

В Пензе психологи помогают преодолеть кризисы самоизоляции

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Вот уже три недели в Пензенской области действует бесплатная психологическая служба. В непростое для горожан время ее организовали специалисты-добровольцы. Они начали работу в новом формате 1 апреля и за 21 день дали 2,5 тысячи консультаций.

В частности, обращались педагоги и родители, рассказывая о проблемах, связанных с дистанционным обучением. Переживаниями по тому же поводу делились и дети.

Тревоги испытывают не только участники системы образования.

«В последнюю неделю участились обращения медиков. Врачи очень редко звонят, а вот младший медицинский персонал стал обращаться часто. Чувствуется напряжение в моментах, связанных с организацией их рабочего процесса и самим эмоциональным состоянием», - отметила главный внештатный психолог Министерства образования Пензенской области Татьяна Карамышева.

Профессиональная этика не позволяет психологам рассказывать частные случаи. Бывает, что советы пензенцам они дают даже по ночам. Иногда звучат вопросы одиночества: людям тяжело находиться в изоляции и ограничивать себя во многом.

«Очень смешно, когда нас спрашивают, почему мы работаем бесплатно, и приходится объяснять. В такое время людям очень важно объединяться и демонстрировать другие ценности», - рассказала Татьяна Карамышева.

Квалифицированную помощь специалисты оказывают дистанционно - по телефону и в интернете. Режим их работы - с 9:00 до 21:00.

Сообщество увеличивается, к нему присоединяются все новые психологи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Помощь нужна только одна,материальная !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В такое время людям очень важно объединяться и демонстрировать другие ценности
Никому вы свои душевные порывы увы не донесёте.

Гость||

ХВАТИТ НАДОЕЛОООООООО ДЕРЖИТЕ МЕНЯ АААААААААААААА

Имя: Гость
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