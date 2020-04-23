Пензенский минлесхоз проводит подсчет глухарей и тетеревов

23.04.2020 | 19:10

На токовищах и в лесах специалисты регионального минлесхоза завершают «дикий мониторинг». Его основная задача - определить количество обитающих на территории региона глухарей и тетеревов.

«Учетчик выходит на ток, где поют самцы. Таким образом подсчитывается количество токующих самцов: есть методика расчета количества токов и соотношения поющих птиц», - рассказал начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

На данный момент в регионе обнаружили около 14 тысяч особей тетеревов и 2 тысяч - глухарей. В последние годы наблюдается положительная динамика размножения этих видов пернатых.

«Стоит отметить, что Пензенская область является южной границей ареала обитания глухаря. Основные районы на территории региона - Земетчинский, Кузнецкий, Никольский, Городищенский», - сообщил Денис Кисельманов.

Учетные мероприятия проводятся ежегодно и направлены на рациональное использование, сохранение и воспроизводство объектов животного мира. Полные данные специалисты минлесхоза получат к концу апреля.