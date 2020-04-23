Общество

Пензенские врачи не возвращаются домой из опасения заразить родных

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Многие пензенские врачи не хотят возвращаться домой, потому что боятся подвергнуть опасности родных и близких.

Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с предпринимателями в Instagram в четверг, 23 апреля, когда один из подписчиков, занимающийся гостиничным бизнесом, предложил свои площади для проживания медиков или размещения больных.

Глава региона поблагодарил бизнесмена за инициативу, но отметил, что пока необходимости в этом нет.

«Сегодня некоторые врачи и медсестры, которые не хотят приезжать домой, чтобы не заразить родных, приняли решение не выходить из больниц. Для них созданы определенные условия и в областной больнице, и в КИМе», - сообщил Иван Белозерцев.

Тем не менее он пообещал, что еще раз предложит врачам воспользоваться предложением.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава региона поблагодарил бизнесмена за инициативу, но отметил, что пока необходимости в этом нет.
Так врачей спросите, есть в этом необходимость или нет, а не сами решайте. Предоставьте Людям нормальные условия.

Гость||

А кто работает на производствах, тоже боится домой заразу принести. Для них условия кто предоставит?

Гость||

Не сравнивайте производство и врачей

Гость||

Гость писал(a):

А кто работает на производствах, тоже боится домой заразу принести. Для них условия кто предоставит?
:)

Гость||

Вообще по барабану, придёт он домой или нет.

Гость||

только мусора не чего не бятся))))

Гость||

А для врачей и медперсоналу может и лучше было бы в гостинице. Там комфортно, можно спокойно отдохнуть.

Гость||

Да, всем медработникам надо организовать питание и комфортное проживание. А не палаты на 6 человек.Там отдохнуть совсем просто не возможно. Люди работают в разные смены И конечно беспокоят друг друга.А инфекцию принести можно из больницы всегда.А это особая инфекция. Поэтому семью надо поберечь.И соседей тоже.

Гость||

мед.персонал в основном женщины. Они боятся заразить свои семьи. И они сами добровольно не пойдут домой. А вот кто позаботится о этих женщинах?! Всему руководству, от больничных до областных, глубоко наплевать на них. Это расходный материал. Анализы делать запрещено, вот и нет заболевших среди мед.работников. Сделать бытовые условия, так на это денег больницам не выделялись. Сдыхайте сами ... Меньше проблем

Гость||

Бизнес помощь безвозмездную оказать хочет?

Гость||

А что дома делать, уроки с детьми муж или жена голодные,уборка и т. д.

Именно поэтому отмазка у них боятся зара зить живём на работе другими словами.

Полицейские ходят контактируют, гиббд тоже останавливает доки в руки берут в машину просят присесть. А если до меня коронованый сидел там. Поэтому не надо героев делать все такие же врачи хоть домой не ходи.

Ппс пакует алкашей он тоже мжт заразный сразу считайте весь экипаж заразиться по приезду в часть всю часть полицейскую заразят, придут домой всех тоже родных и близких заразят. А машину не обработтанную в сервис и там сто ещё подхватило корону.

Гость||

Сдыхайте сами ... Меньше проблем

Да не вопрос, вообще такую заботу от государства мне лично не надо. Поверь ни чего не случится если будем жить в обычном режиме.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Многие пензенские врачи не хотят возвращаться домой, потому что боятся подвергнуть опасности родных и близких.
все врачи не идут домой или многие боятся идти домой? это разные вещи. какой то мутный заголовок у вашей статьи.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Многие пензенские врачи не хотят возвращаться домой, потому что боятся подвергнуть опасности родных и близких.
Всё правильно:

"В Испании медработников с Covid-19 на данный момент насчитывается более 6500 человек, что составляет 12% от общего числа зараженных.

В начале марта Китай сообщал примерно о 3300 заболевших врачей и сотрудников больниц. В процентном соотношении это 4-12% от всех подтвержденных случаев.

Один из чиновников в сфере здравоохранения Британии рассказал в комментарии ..... что в некоторых больницах страны до 50% персонала ушли на больничный или в самоизоляцию."

.......

Гость||

Через бордюр передаётся макароновирус головного мозга.

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