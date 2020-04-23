Пензенские врачи не возвращаются домой из опасения заразить родных

23.04.2020 | 10:44

Многие пензенские врачи не хотят возвращаться домой, потому что боятся подвергнуть опасности родных и близких.

Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии с предпринимателями в Instagram в четверг, 23 апреля, когда один из подписчиков, занимающийся гостиничным бизнесом, предложил свои площади для проживания медиков или размещения больных.

Глава региона поблагодарил бизнесмена за инициативу, но отметил, что пока необходимости в этом нет.

«Сегодня некоторые врачи и медсестры, которые не хотят приезжать домой, чтобы не заразить родных, приняли решение не выходить из больниц. Для них созданы определенные условия и в областной больнице, и в КИМе», - сообщил Иван Белозерцев.

Тем не менее он пообещал, что еще раз предложит врачам воспользоваться предложением.