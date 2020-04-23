Общество

Губернатор на прямой линии ответил на вопросы предпринимателей

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы предпринимателей. В течение часа глава региона вел прямой диалог с представителями малого и среднего бизнеса в эфире в Instagram.

Одна из главных проблем, которая коснулась сейчас многих, - невозможность оплатить аренду.

«В целях оказания поддержки организациям - собственникам объектов недвижимости, в том числе торговым центрам, подготовлены изменения в региональное налоговое законодательство. В 2020 году мы предусмотрели снижение ставки по налогу на имущество с 2% до 1,6% кадастровой стоимости», - сообщил губернатор Пензенской области.

Эта мера касается торговых и офисных помещений площадью от 1 000 квадратных метров.

«Я хотел бы обратить внимание собственников офисов, торговых центров: не повышайте, а, наоборот, снижайте арендную плату для тех предпринимателей, которые у вас арендуют эти помещения. Мы все сегодня находимся в одной лодке, и все мы должны идти друг другу навстречу», - призвал Иван Белозерцев.

В ходе прямой линии он рассказал о целом комплексе мероприятий, направленных на отсрочку различных налоговых платежей, а также сдачу отчетности.

Губернатор указал, что сейчас готовится несколько законопроектов, снижающих налоговую нагрузку для субъектов малого и среднего предпринимательства в первую очередь, которые будут вынесены на ближайшую сессию Законодательного собрания Пензенской области.

Речь идет об упрощенной системе налогообложения, снижении ставок до минимальных, уменьшении в два раза стоимости патентов для пострадавших отраслей.

С 1 июля на территории Пензенской области начнет работу новый закон о самозанятых, согласно которому поменяются правила перехода на профессиональный доход.

«Помимо этого, решением губернатора приостановлены все контрольно-надзорные мероприятия в субъектах малого и среднего бизнеса, кроме тех, которые угрожают жизни и здоровью граждан», - уточнил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Вся самая актуальная информация о вариантах помощи представителям малого и среднего бизнеса в регионе размещена на сайте поддержки предпринимательства mbpenza.ru. Министерство экономики Пензенской области и центр оказания услуг «Мой бизнес» будут проводить подобные прямые линии еженедельно. Телефон 8 (800) 555-19-58.

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Гость||

Все до одного ответы свелись к одному, берите кредиты !

Гость||

один Тоцкий аренду не снижает.

Гость||

Поднимите этим барыгам в два раза чтоб на трассу пошли

Гость||

Фанфарон.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я хотел бы обратить внимание собственников офисов, торговых центров: не повышайте
ну если повысим тогда что Иван?

Гость||

Так завели. Пусть мчит в закат.

Гость||

Ничего внятного

Гость||

Гость писал(a):

Поднимите этим барыгам в два раза чтоб на трассу пошли
Какие вы умные ... диванные лентяи .

Гость||

Знать бы фамилии этого фарса,а то как ни прямые линии с чиновниками,всё одно и то же ,подставные- свои.Не верю!

Гость||

Почему сегодня депутаты и власть г.Пенза не помогают физ.лицам открывшим И.П..Люди находятся на самоизоляции, нет доходов, но есть дети ...как им выживать в дни пандемии без денег и пайков...Просим власти заканчивать период самоизоляции в городе...необходимо потихоньку выпускать людей на работы...давать заоабатывать физ.лицам имеющим И.П...

Гость||

Крупные сетевики работают, а нам, мелким ИП , нам, россиянам - сидите дома.. как жить???? Это не неделя- две, это уже месяц... неужели у правительства хватит совести ещё и на май нас посадить??? Давайте уже это заканчивать - мы согласны работать в масках и перчатках, соблюдать санитарные нормы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы все сегодня находимся в одной лодке, и все мы должны идти друг другу навстречу», -
Вот это уже по делу, это уже по существу. Только ведь в лодке не все на равных:

Товарищ я вахты не в силах стоять

Сказал кочегар кочегару

Огни в моих топках совсем не горят

В котлах не сдержатъ мне уж пару...

Очень хорошо показана иерархическое отношение:

На палубу вышел, сознанья уж нет.

В глазах у него всё помутилось…

Увидел на миг ослепительный свет…

Упал… Сердце больше не билось.

К нему подбежали с холодной водой,

Стараясь привесть его в чувство,

Но доктор сказал, покачав головой:

«Бессильно здесь наше искусство…»

Внезапно механик вскричал — Подлецы!

Задам я ему притворяться! —

И, ткнувши ногою в бок мертвеца,

Велел ему тотчас убраться.

— Не смейтесь вы! —с ужасом доктор вскричал,—

Он мертвый, совсем застывает!

Механик смущенный тогда отвечал:

— А чёрт же их душу узнает!

Я думал, что он мне бессовестно врет,

Он не был похож на больного…

Когда бы я знал, что он в рейсе умрет,

То нанял в порту бы другого.

Отработанный материал им больше не нужен.

Гость||

Вам сказали,берите кредиты.

Гость||

Гость писал(a):

Вам сказали,берите кредиты.
Угу. Ща-аз идем.

Гость||

Вон в ВТБ конкурс:У кого губа нижняя привышает 4см дают пинка,потом кредит!

Имя: Гость
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