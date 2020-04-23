Губернатор на прямой линии ответил на вопросы предпринимателей

23.04.2020 | 19:35

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы предпринимателей. В течение часа глава региона вел прямой диалог с представителями малого и среднего бизнеса в эфире в Instagram.

Одна из главных проблем, которая коснулась сейчас многих, - невозможность оплатить аренду.

«В целях оказания поддержки организациям - собственникам объектов недвижимости, в том числе торговым центрам, подготовлены изменения в региональное налоговое законодательство. В 2020 году мы предусмотрели снижение ставки по налогу на имущество с 2% до 1,6% кадастровой стоимости», - сообщил губернатор Пензенской области.

Эта мера касается торговых и офисных помещений площадью от 1 000 квадратных метров.

«Я хотел бы обратить внимание собственников офисов, торговых центров: не повышайте, а, наоборот, снижайте арендную плату для тех предпринимателей, которые у вас арендуют эти помещения. Мы все сегодня находимся в одной лодке, и все мы должны идти друг другу навстречу», - призвал Иван Белозерцев.

В ходе прямой линии он рассказал о целом комплексе мероприятий, направленных на отсрочку различных налоговых платежей, а также сдачу отчетности.

Губернатор указал, что сейчас готовится несколько законопроектов, снижающих налоговую нагрузку для субъектов малого и среднего предпринимательства в первую очередь, которые будут вынесены на ближайшую сессию Законодательного собрания Пензенской области.

Речь идет об упрощенной системе налогообложения, снижении ставок до минимальных, уменьшении в два раза стоимости патентов для пострадавших отраслей.

С 1 июля на территории Пензенской области начнет работу новый закон о самозанятых, согласно которому поменяются правила перехода на профессиональный доход.

«Помимо этого, решением губернатора приостановлены все контрольно-надзорные мероприятия в субъектах малого и среднего бизнеса, кроме тех, которые угрожают жизни и здоровью граждан», - уточнил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Вся самая актуальная информация о вариантах помощи представителям малого и среднего бизнеса в регионе размещена на сайте поддержки предпринимательства mbpenza.ru. Министерство экономики Пензенской области и центр оказания услуг «Мой бизнес» будут проводить подобные прямые линии еженедельно. Телефон 8 (800) 555-19-58.