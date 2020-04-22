Пензенцы прямо из Таиланда угодили в ростовский обсерватор

22.04.2020 | 11:45

Вечером во вторник, 21 апреля, в Ростов-на-Дону прибыл лайнер с российскими туристами, застрявшими из-за коронавируса в Таиланде. Среди них были и жители Пензенской области.

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания «Дон-ТР».

У всех пассажиров прямо на борту взяли мазки, им измерили температуру. Для жителей Ростова выделили «Газели», чтобы развезти их прямо к подъездам. Были направлены автобусы в Крым и Ставропольский и Краснодарский края, откуда также прибыли туристы.

«Остальные пассажиры, их около 10 - это Мурманская область, Марий Эл, Пенза и другие - будут размещены у нас в обсерваторе на две недели», - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.