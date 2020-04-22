Общество

Пензенцы прямо из Таиланда угодили в ростовский обсерватор

Печать

Вечером во вторник, 21 апреля, в Ростов-на-Дону прибыл лайнер с российскими туристами, застрявшими из-за коронавируса в Таиланде. Среди них были и жители Пензенской области.

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания «Дон-ТР».

У всех пассажиров прямо на борту взяли мазки, им измерили температуру. Для жителей Ростова выделили «Газели», чтобы развезти их прямо к подъездам. Были направлены автобусы в Крым и Ставропольский и Краснодарский края, откуда также прибыли туристы.

«Остальные пассажиры, их около 10 - это Мурманская область, Марий Эл, Пенза и другие - будут размещены у нас в обсерваторе на две недели», - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

хи хи

Гость||

Когда же закончат их везти??????????????

Гость||

Надо из Заречного областной обсерватор сделать.

Забор уже есть!

Гость||

Так им и надо.

Гость||

За чей счет банкет?

Гость||

Завидую хоть отдохнули. А теперь кто и когда и куда поедет? Хотя из дома когда выдем не знаю, какое там отдахать.

Не жизнь а песня...

Гость||

Раз в Ростове-на-Дону я первый раз попал в тюрьму на нары понял, на нары понял, на нааары...

Гость||

Класс, во фартануло людям, корм пойло переезд, всё включено

Гость||

Все правильно, а то приедут и всю гречку сожрут еще. Ивану хоть переживаний меньше будет.

Гость||

Я была в Ростове-на-Дону у друзей несколько раз. Чуть не забеременела.

Гость||

"Я была в Ростове-на-Дону у друзей несколько раз. Чуть не забеременела."

Секс-работники Англии требуют помощи от правительства, так как женатые клиенты «не могут улизнуть» от жен во время карантина

Гость||

Вчера в новостях говорили, что банкет в обсерваторе за счет тех, кто там сидит, так что не очень повезло.

Гость||

Гость писал(a):

Вчера в новостях говорили, что банкет в обсерваторе за счет тех, кто там сидит,
Смотрю в книгу вижу фигу?

Гость||

"Я была в Ростове-на-Дону у друзей несколько раз. Чуть не забеременела."

Раздвинь ноги и думай о России!

Гость||

Законная расплата. Ещё бы на пару, тройку месяцев закрыли там. Что бы не повадно было...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте