Из-за коронавируса в работу детских лагерей внесут изменения

22.04.2020 | 13:00

Руководство Пензы посетило детский лагерь «Юность», который готовится к старту летней оздоровительной кампании. Вот только когда такие учреждения откроются, до сих пор неизвестно.

«Пока окончательного решения о начале их работы в связи с эпидситуацией не принято, но наша задача - подготовить их к приему детей», - объяснил мэр Андрей Лузгин.

В «Юности» ежегодно отдыхают до 270 детей в смену. Ребят размещают в двухэтажных корпусах.

В 2020 году для капремонта зданий лагеря было выделено около четырех миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок прачечную и складские помещения, заменили кровлю котельной. Впереди ремонт обеденного зала и фасада столовой. Еще около 500 тысяч рублей хотят потратить на оснащение и лицензирование медкабинета, миллион - на новое спортивное и игровое оборудование.

Все работы должны быть завершены до 1 июня, констатировал Лузгин. По его словам, в этом году летняя оздоровительная кампания будет иметь свои отличия.

«Так, в целях безопасности планируется ограничить посещение воспитанников в лагерях, вести контроль за температурой детей и сотрудников, проводить дополнительную обработку и дезинфекцию мест общего пользования», - уточнили в пресс-службе мэрии.