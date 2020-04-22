Общество

Число больных коронавирусом жителей региона приблизилось к 200

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По данным на среду, 22 апреля, в Пензенской области зарегистрировано еще 16 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных жителей региона составило 196.

Возраст новых пациентов - от 19 до 83 лет.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 2 585 человек, сняты с него 6 628.

«Из числа остающихся под наблюдением: 2 444 - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими, и лица, имеющие подозрение на коронавирусную инфекцию; 141 - лица, прибывшие из зарубежных поездок», - сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что в вирусологической лаборатории обследовали 13 636 жителей области (провели 14 232 исследования), в лабораториях лечебной сети - 6 489 (7 039).

Количество выздоровевших и умерших пока остается неизменным: 13 и 5 соответственно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

бла бла бла

Гость||

На официальном сайте по коронавирусу выздоровевших- 6 человек. Кому верить?

Гость||

Гость писал(a):

Кому верить?
Бабке у подъезда, у нее самая точная информация.

Гость||

Гость писал(a):

Бабке у подъезда, у нее самая точная информация.
Эт точно, у них информация на 3-4 дня опережает официалов.

Гость||

Гость писал(a):

На официальном сайте по коронавирусу выздоровевших- 6 человек.
За какой день?

Гость||

Коронавирус лечится огурцом в заднепроходное отверстие!

Гость||

141 человек из числа прибывших из зарубежных поездок? Сколько ж за ними наблюдают? Две недели назад уже все зарыто было, неужели кто то ещё приезжал из за рубежа?

Гость||

КРЕМАТОРИЙ когда начнут строить? Очень актуальная застройка будет. Хороните людей по человечески. Недьзя все ицфекции закапывать в землю.

Гость||

Гость писал(a):

141 человек из числа прибывших из зарубежных поездок? Сколько ж за ними наблюдают? Две недели назад уже все зарыто было, неужели кто то ещё приезжал из за рубежа?
Не верьте всё что говорят по ТВ и по тупому 11каналу

Гость||

Две недели назад уже все зарыто было, неужели кто то ещё приезжал из за рубежа?

Ага, только до сих пор застрявших в загранке туристов самолетами вывозят

Гость||

Зато у нас больше никаких других болезней нет. Массово излечились. Здорово же, правда?

И проблем других нет, кроме него. Нет, ну в самом деле, даже как-то неудобно думать о каких-то там коммунальных неурядицах, состоянии дорог, отключениях горячей воды, несвоевременном устранении последствий непогоды, когда такоооое творится...

Гость||

барановирус у людей в голове

Гость||

Даже если и 2000 будет заболевших то это 0.001% всей области . То есть заболеет 1 из 1000.

Гость||

Гость писал(a):

барановирус у людей в голове
По данным ученых, самыми агрессивными оказались штаммы похожие на те, что распространены в Италии и Испании. Менее агрессивными были штаммы, которые чаще выявляются в США.

Специалисты уверены, что мутация вируса может влиять на развитие и течение болезни, а самые агрессивные штаммы могут достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые. При этом к летальному исходу могут привести и те, и другие.

.A.L.E.X.||

Людей приучают к самоизоляции.

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Имя: Гость
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