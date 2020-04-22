Число больных коронавирусом жителей региона приблизилось к 200

22.04.2020 | 09:32

По данным на среду, 22 апреля, в Пензенской области зарегистрировано еще 16 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных жителей региона составило 196.

Возраст новых пациентов - от 19 до 83 лет.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 2 585 человек, сняты с него 6 628.

«Из числа остающихся под наблюдением: 2 444 - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими, и лица, имеющие подозрение на коронавирусную инфекцию; 141 - лица, прибывшие из зарубежных поездок», - сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что в вирусологической лаборатории обследовали 13 636 жителей области (провели 14 232 исследования), в лабораториях лечебной сети - 6 489 (7 039).

Количество выздоровевших и умерших пока остается неизменным: 13 и 5 соответственно.