На Сурском море рыбоохрана вытащила более километра сетей

21.04.2020 | 18:15

Пензенское водохранилище очистили от полутора километров сетей. Совместный рейд провели сотрудники отдела Средневолжского территориального управления Росрыболовства и ОМВД России по Пензенскому району.

Прежде чем выйти на след браконьеров, участники масштабной операции обсудили направления, по которым должны были действовать одновременно несколько групп. За сутки запланировали отработать значительную часть акватории и береговой зоны самого большого водоема в регионе.

Мероприятия по сохранению природных богатств в период нерестового запрета проводятся в усиленном режиме: идет сезон, когда рыба должна отметать икру и дать потомство.

«Вся любительская рыбалка с лодок запрещена в этот период. Понятно, что также запрещена вся добыча незаконными средствами (сети, электроудочки). Поэтому мы призываем всех рыбаков не заниматься браконьерством», - сообщил начальник регионального отдела Средневолжского ТУ Росрыболовства Борис Дрякин.

Первым делом в ходе патрулирования осмотрели береговую зону. На полицейской машине группа исследовала скрытые от посторонних глаз точки, куда любят забираться нечистые на руку граждане, промышляющие незаконным выловом обитателей вод.

Малейшее подозрение на воде - и к отработке подключаются сотрудники, ведущие работу на лодках. Прочесывание отрога специальной «кошкой» позволило обнаружить старую брошенную браконьерами сеть, после чего поиск нарушителей и их орудий продолжился.

«С начала года составлено более 100 протоколов, люди привлечены к административной ответственности. Некоторые протоколы направлены в суд - там конфискация транспортных средств, сетных орудий лова. Применяется сейчас такая мера, если человек попадается: изымаются сеть и лодка, дело направляется в суд», - рассказал старший госинспектор регионального отдела Средневолжского ТУ Росрыболовства Алексей Демьянов.

Под вечер несколько групп объединили усилия непосредственно на Сурском море. Поиск разбросанных нарушителями ловушек для рыбы не прекращается даже с наступлением темноты.

Те, кто ставит мелкоячеистые сети, видимо, не гнушаются даже мелочью. Рыбе еще расти и расти, но она безнадежно запуталась.

«Рыба мелкая - судак, плотва, окунь. Скорее всего, поставили недавно. Специальные свинцовые грузики подвешены, поплавки самодельные... Кто-то постарался, занимается этим, похоже, не первый день», - отметил Алексей Демьянов.

Вся еще живая рыба сразу же отправилась в родную стихию. Сотни особей благодаря действиям госинспекторов и полицейских обрели свободу.

Поблизости от одной сети в ходе операции по очистке водоемов была найдена вторая, а потом - еще и еще. Работа по изъятию с акватории браконьерских ловушек продолжилась до утра. Итогом стали свыше 1 000 метров незаконных орудий лова.

Усиленные рейдовые мероприятия в нерестовый период вплоть до 15 июня будут проводить на постоянной основе.