10 удивительных фактов о необычном доме на Карла Маркса

21.04.2020 | 17:09

Вниманию жителей Пензенской области предлагается подборка 10 удивительных фактов о клубном доме «Капитал», расположенном на улице Карла Маркса, 5, в центре Пензы.

Факт 1. Ротонды, эркеры, стилобат, террасы, атланты, лепнина, башни, стеклофибробетон, клинкерный кирпич - все это есть в клубном доме «Капитал».

Факт 2. Здание весит 10 тысяч тонн. При общей площади в 6 138 кв. м в доме всего 12 квартир и 4 пентхауса. Минимальная площадь квартиры - 160 кв. м.

Факт 3. Застройщик клубного дома «Капитал» Александр Горшенин в юности занимался кладоискательством. Улица Никольская (ныне Карла Маркса) - старейшая в городе, однако при рытье котлована на месте будущего дома ценных вещей не нашли, за исключением старинной печати лесозаготовщика.

Факт 4. Архитектор дома Л. Г. Горник создал одно из самых красивых зданий России - Дворец земледельцев в Казани. Примечательно, что создатель облика «Капитала» сам живет в таком же доме (прототипе пензенского) на набережной у Казанского кремля. В нем, кстати, живет и игрок сборной России по хоккею Данис Зарипов («Ак-Барс»).

Факт 5. Кирпич для «Капитала» привозят из четырех регионов России: Санкт-Петербурга, Кирово-Чепецка, Самары и Рузаевки.

Факт 6. На фасаде здания будут атланты. Их сделают вручную, как полноценные скульптуры. Только вылепить такое произведение искусства стоит 750 тысяч рублей. Изготовление занимает пять месяцев.

Факт 7. В радиусе одного квартала от здания находятся 12 памятников истории и культуры.

Факт 8. Чтобы максимально осветить каждый шаг строительства дома на Карла Маркса, 5, творческая команда Александра Горшенина запустит блог, в котором стройка показывается глазами человека, впервые пришедшего на объект. Премьера 1 мая.

Факт 9. Из каждой квартиры клубного дома «Капитал» видно Спасский кафедральный собор.

Факт 10. На кирпичах, которые заложены в дом, расписались топ-50 предпринимателей Пензы.

Узнать больше о доме можно на капиталклуб.рф.