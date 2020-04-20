В оперштабе назвали количество больных COVID-19, нуждающихся в ИВЛ

20.04.2020 | 11:02

В пензенском оперативном штабе озвучили число пациентов с подтвержденным коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.

По данным на понедельник, 20 апреля, в этом нуждается один больной.

18-го числа сообщалось, что к аппарату ИВЛ подключены трое пациентов, а согласно данным от 14-го, таковых было пятеро.

На текущий момент в области зафиксировано 165 случаев заражения COVID-19. Пять пациентов, трое мужчин 42, 70 и 75 лет и две женщины 50 и 77 лет, скончались, шесть выздоровели и были выписаны из больницы.