В оперштабе назвали количество больных COVID-19, нуждающихся в ИВЛ

В пензенском оперативном штабе озвучили число пациентов с подтвержденным коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.
По данным на понедельник, 20 апреля, в этом нуждается один больной.
18-го числа сообщалось, что к аппарату ИВЛ подключены трое пациентов, а согласно данным от 14-го, таковых было пятеро.
На текущий момент в области зафиксировано 165 случаев заражения COVID-19. Пять пациентов, трое мужчин 42, 70 и 75 лет и две женщины 50 и 77 лет, скончались, шесть выздоровели и были выписаны из больницы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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