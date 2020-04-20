Общество

В оперштабе назвали количество больных COVID-19, нуждающихся в ИВЛ

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В пензенском оперативном штабе озвучили число пациентов с подтвержденным коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких.

По данным на понедельник, 20 апреля, в этом нуждается один больной.

18-го числа сообщалось, что к аппарату ИВЛ подключены трое пациентов, а согласно данным от 14-го, таковых было пятеро.

На текущий момент в области зафиксировано 165 случаев заражения COVID-19. Пять пациентов, трое мужчин 42, 70 и 75 лет и две женщины 50 и 77 лет, скончались, шесть выздоровели и были выписаны из больницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ухань подкрался не заметно, он виден был из далека...

Гость||

А вчера трое умерших, это те, кто на ИВЛ был? Писали же, что на ИВЛ было 3 человека.

Гость||

думаете кто-то верит во все это?

Врут и не краснеют, сами путаются в своей "статистике".

Верьте этому бреду дальше, сидите по домам, носите маски, смотрите телевизор...

Гость||

А вот количество уменьшилось - это люди умерли или пошли на поправку ?

Гость||

Прекратите распространять фейковые новости. На официальном сайте сведения другие! Только что сказали, что там самые достоверные сведения!

Гость||

Расскажите ка нам другую статистику. Сколько с начала года было выявлено случаев обычной вирусной пневмонии? Сколько из них тяжелых случаев? Сколько не излечилось? Почему никто не истерит каждый год?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

шесть выздоровели и
а почему не пишут были ли у выздоровевших сопутствовавшие болезни кроме вируса?

Гость||

Умирают от коронавируса в сопутствующих ДТП.

А если самолёт упадёт, не дай бог конечно. То будут писать пассажиры погибли от коронавируса в сопутствующей авиакатастрофе.

СМИ это рпспростронители паники и закашмаривания населения.

Гость||

Не верь жене и тормозам! И СМИ!

Гость||

Бесполезные и вредные к тому же новости. Комментарии это ваша оценка.

Гость||

Сейчас и будет "корона", а напишут пневмония,или сопутствующие заболевания,чтобы не портить статистику,они там в судеб.экспертизе что приказали то и пишут,а независимую эксперт. Никто заказывать не будет

Гость||

Вчера писали женщина 77 года рождения.страдала онкозаболеванием. Где она в списке? У журналюг меняется все за 1 минуту

Гость||

Гость писал(a):

Почему никто не истерит каждый год?
Потому что, на лечение и профилактику пневмонии, вызванную другими патогенами, спонсоры выделяют очень мало денег. То ли дело SARS-CoV-2 - деньги как из рога изобилия сыпятся...

А так, эта эпидемия, очень хороший повод вытрясти из богатеньких буратин излишки денег - люди с стали массово спонсировать закупку средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ и КТ, что положительно сказывается на производственных предприятиях, работающих в отрасли здравоохранения. И так потихонечку, полегонечку и стабилизируют этот мыльный пузырь - фондовые биржи и банковскую систему.

Гость||

Вместо 77 лет, писали вчера 77го г.р. Бракописы))

Гость||

20.04.2020 11:50|

Вместо 77 лет, писали вчера 77го г.р. Бракописы))

Писали опоролся Портвейн 777

Имя: Гость
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