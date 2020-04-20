Общество

Тепловые сети Пензы испытают на максимальную температуру

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22-24 апреля АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» будет проводить испытания сетей на максимальную температуру. Процедура выполняется раз в пять лет для проверки способности теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки от температурных деформаций.

Температура теплоносителя в магистральных и распределительных тепловых сетях будет увеличена до 115 градусов Цельсия, а в системах отопления - до 95 в течение 2-4 часов.

На период испытаний будет отключено горячее водоснабжение всех потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, а также отопление школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения. Во время испытаний в течение 5-6 часов в системах отопления жилых домов будет циркулировать вода повышенной температуры.

В это время организуют круглосуточное дежурство оперативно-ремонтных бригад, а также постоянный контроль за параметрами теплоносителей и оборудования центральных тепловых пунктов.

Руководителям УК и ТСЖ предстоит выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к испытаниям. Ни в коем случае самовольно не отключать системы центрального отопления в жилых домах, помимо необходимого по технике безопасности отключения горячего водоснабжения.

Жителям, в чьих квартирах установлены полипропиленовые трубы, беспокоиться не стоит. Даже при подаче теплоносителя повышенной температуры во внутренней системе дома должно быть предусмотрено смещение сетевой водой из подающего и обратного трубопровода, и в систему отопления теплоноситель поступит с температурой не выше 95 градусов, а это соответствует нормам.

В период проведения испытаний горожанам необходимо проявить максимальную осторожность. Не следует находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Не рекомендуется оставлять автомобили и другое имущество рядом с теплотрассами и на тепловых камерах.

По всем возникающим вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.

В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить об этом в единую диспетчерскую службу города по телефонам 05, 63-10-05 или диспетчерскую тепловых сетей: 20-98-79, 20-98-80.

Расход тепловой энергии свыше температурного графика, связанный с проведением испытаний, не будет предъявляться для оплаты жителям.

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