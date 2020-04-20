На улице 354-й Стрелковой Дивизии ведется коммунальная война

20.04.2020 | 18:30

Пензенская улица носит имя знаменитой 354-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Пензе и завершила свой боевой путь в Берлине. 10 лет назад отважный дух прославленного соединения вселился в жилой массив на окраине города. Правда, это не принесло новоселам ни счастья, ни побед.

«На протяжении этого времени уличного освещения не было, делали своими силами. Приезжают, все отрезают - не знаю почему, по каким-то техническим причинам. Назвали бы тогда улицу Тьма, что ли», - рассказал председатель уличного комитета Роман Назаренко.

«Поставил столбы, спросил у электриков из горэлектросети, они говорят: «На вашей улице свет не предусмотрен!» Как понять? Ну, говорят, мы можем вам фонарь повесить, запитаем от вашего счетчика, платить будете лично», - раскрыл суть проблемы Олег Богданов.

Дороги - еще одна проблема «военной» улицы. Они плохи, и покрытие уложено непрофессионально, но это полбеды. Проезжую часть местные жители делали сами, за свой счет. Теперь боятся, что все впустую.

«Мы хотели наши дороги, которые своими руками сделали, поставить на кадастровый учет. Даже этого добиться не можем от властей: ссылаются на разницу зон по генплану и прочее. То есть в один прекрасный день мы можем дождаться, что общие деньги, вложенные в дорогу, превратятся в чей-то участок! На карте этих дорог не видно, и наша администрация может смело выписать участки», - пояснил Ян Давтян.

А еще своими силами местные владельцы усадеб оборудовали детскую площадку и небольшую зону отдыха. И это место тоже может перейти в чьи-то руки. Между тем у жителей улицы в планах построить здесь памятный сквер.

«Привезли камень, под ним площадка ровная. Мы хотели его немножко выставить, благоустроить место и сделать надпись «Улица 354-й Стрелковой Дивизии», чтобы все красиво было. Обращались в администрацию по этому поводу. Нам пока пришел отказ, никаких решений принято не было», - прокомментировал Михаил Боков.

В общем, славное имя 354-й стрелковой дивизии, присвоенное новой улице, не спасает людей от поражений на фронтах коммунальных войн.