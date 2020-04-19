Пензенцам рассказали, как приблизить конец самоизоляции

19.04.2020 | 13:25

Региональное управление Роспотребнадзора рассказало пензенцам о том, что нужно делать для приближения конца карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса.

«В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания новой инфекцией. Весь мир борется с пандемией, значительная часть пути уже пройдена. В нашей стране удается сдерживать натиск инфекции благодаря системно принимаемым мерам», - отметили в управлении.

Так, с 31 марта в Пензенской области введен режим самоизоляции. Пензенцев призвали оставаться дома и покидать жилища только в нескольких случаях: в экстренной ситуации, для похода в магазин или аптеку, выгула питомца.

Чтобы временные ограничения поскорее сняли, нужно выполнять предписания властей и не покидать жилище без надобности, поддерживать в нем чистоту, используя при уборке дезинфицирующие средства, с близкими и родственниками общаться лишь при помощи телефона, мессенджеров, интернет-связи.

Если же из дома все-таки потребовалось выйти, то необходимо надевать маску, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров, тщательно мыть руки с мылом, обрабатывать продукты питания и применять антисептические средства.