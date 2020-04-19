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Общество

Пензенцам рассказали, как приблизить конец самоизоляции

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Региональное управление Роспотребнадзора рассказало пензенцам о том, что нужно делать для приближения конца карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса.

«В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания новой инфекцией. Весь мир борется с пандемией, значительная часть пути уже пройдена. В нашей стране удается сдерживать натиск инфекции благодаря системно принимаемым мерам», - отметили в управлении.

Так, с 31 марта в Пензенской области введен режим самоизоляции. Пензенцев призвали оставаться дома и покидать жилища только в нескольких случаях: в экстренной ситуации, для похода в магазин или аптеку, выгула питомца.

Чтобы временные ограничения поскорее сняли, нужно выполнять предписания властей и не покидать жилище без надобности, поддерживать в нем чистоту, используя при уборке дезинфицирующие средства, с близкими и родственниками общаться лишь при помощи телефона, мессенджеров, интернет-связи.

Если же из дома все-таки потребовалось выйти, то необходимо надевать маску, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров, тщательно мыть руки с мылом, обрабатывать продукты питания и применять антисептические средства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

О роспотребпозор проснулся

Гость||

Май в подарок, Роспотреб! Не в курсе до 1 июня сидим. Ты хоть обсидись.

Гость||

Кто ссыт - запритесь дома

А нормальные работали и будет работать

Гость||

Как по дороге на работу соблюдать дистанцию в два метра, в маршрутке в которой людей под 40 человек? Роспотребнадзор может научит.

Гость||

Главное не забудьте!

Налоги, жкх и кредиты - вы все равно заплатите! Ещё и с процентами.

А на государство не рассчитывайте. Оно вам ничего не должно!

Гость||

Коронавирус победит Путин. Парад будет .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чтобы временные ограничения поскорее сняли
Нужна вакцина.

Гость||

Почему пасху не перенесли?

Гость||

Гость писал(a):

Как по дороге на работу соблюдать дистанцию в два метра, в маршрутке в которой людей под 40 человек? Роспотребнадзор может научит.
И чем занимался этот Роспотреб, когда в городе отменяли автобусы и маршрутки? Это дебильное решение приблизило конец самоизоляции?

Гость||

Нужна вакцина.

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будет! не пройдет и года.

Гость||

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Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

Почему пасху не перенесли?
Да, да. Вот именно. Все что могли перенесли. А тут видно их власти мало.

Гость||

Опять лапшу вешают. Не было бы сверху указа, никто бы на ваш вирус внимания не обратил. А так теперь пока власть не скажет стоп, никто не сможет приблизить конец самоизоляции. Приблизить мы можем только свой конец, если будем покорно дома сидеть, вот это точно.

Имя: Гость
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