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Общество

Обнародованы свежие данные по заболеваемости COVID-19 в регионе

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В Пензенской области на воскресенье, 19 апреля, новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано. Данные обнародовал московский оперативный штаб.

Таким образом, число заразившихся опасным вирусом жителей региона на данный момент составляет 140.

Случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Кузнецке, Заречном, а также в 15 районах области. Среди заболевших шесть детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет. Большая часть пациентов - это люди старше 60 лет. Три человека находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ.

По сообщению регионального оперштаба, у 80% больных инфекция протекает в легкой форме.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

новых нет, но еще трое умерли

Гость||

А где же трое умерших, которые имеются на Стопкороновирус?

Гость||

Ага( Издержки вранья нашего...

Гость||

Угу обнародовали....Новых то нет. Только почему-то и выздоровевших по прежнему 4...За то умерших 5. Кому верить?

Гость||

50/50 с выздоровившими идём практически.

Гость||

А че у Дины было в школе по арифметике?

Гость||

Гость писал(a):

А где же трое умерших, которые имеются на Стопкороновирус?
Они воскресли.

Гость||

Я вот тоже хотела бы знать, почему искажают информацию?

Гость||

на сайте Ростпотребнадзора данные о 5 умерших от короновирусв по Пензенской области.Почему здесь ничего об этом нет???!!!

Гость||

А где пятый выздоровевший? Или это был фейк?

Гость||

Кто-то нам врёт.

Гость||

Ну так статистика же, вот и искажают. По выходным не выявляют заболевших.

Гость||

0, это нам к пасхе подарок сделали. Завтра 200 будет?)

Имя: Гость
Комментарий:

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