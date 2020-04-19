Обнародованы свежие данные по заболеваемости COVID-19 в регионе

19.04.2020 | 11:14

В Пензенской области на воскресенье, 19 апреля, новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано. Данные обнародовал московский оперативный штаб.

Таким образом, число заразившихся опасным вирусом жителей региона на данный момент составляет 140.

Случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Кузнецке, Заречном, а также в 15 районах области. Среди заболевших шесть детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет. Большая часть пациентов - это люди старше 60 лет. Три человека находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ.

По сообщению регионального оперштаба, у 80% больных инфекция протекает в легкой форме.