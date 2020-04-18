Общество

Пензенская мастерица рассказала об искусстве создания писанок

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Художник Галина Михотина на вопрос, что было сначала - яйцо или курица, отвечает: «Яйцо!» Не важно, откуда что появилось, но именно оно - символ жизни.

В преддверии Пасхи у мастерицы много работы: нужно сделать подарки близким к празднику. Процесс многоэтапный. Сначала Галина закупает заготовки у нижегородских мастеров.

«Дерево (липа) просушивается пять-семь лет у них в хранилищах, прежде чем дойти до токарного станка. Мне часто говорят: учителя труда не могут, что ли, выточить? У нас очень много, на самом деле, мастеров в Пензе, но у нас это не наше ремесло, не наша технология. А все должно быть сделано с душой и профессионально», - рассказала мастер по росписи.

Самый главный и таинственный этап создания сувенирного яйца - роспись. Галина использует гуашь, воду и часть своей души, все это перемешивает, и через несколько минут пасхальные атрибуты с ее легкой руки дают дереву новую жизнь.

«Кулич, яйца крашеные, веточки вербы и благословение. Я обязательно пишу «Христос Воскресе», потому что православных людей у нас очень много. И даже татары, я знаю, покупают такие яички и дарят своим родным. Праздник связан с весной, а весна - это надежда», - отметила художница.

Нарядные деревянные яйца раньше назывались писанками. Они долгие годы хранились в домах, согревая хозяев своим пасхальным теплом и даря радость жизни.

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Гость||

Сразу вспомнился В.Маяковский про писанье...

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