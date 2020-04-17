Общество

Стало известно, как будут хоронить умерших инфекционных больных

Печать

В оперативном штабе рассказали о процедуре похорон скончавшихся жителей области, страдавших инфекционным заболеванием.

Как пояснила порталу PenzaInform.ru пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, на сегодняшний момент все скончавшиеся жители области, имевшие инфекционное заболевание, будут хорониться с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических норм.

Они предполагают присутствие ограниченного числа родственников на церемонии и закрытые гробы.

«Погребение в такой форме будет проводиться независимо от того, подтвержден у скончавшегося пациента коронавирус или не подтвержден. Это мера безопасности, связанная с сегодняшней ситуацией», - уточнила она.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А крематорий? В Китае сжигали всех

Гость||

Стоп, стоп, стоп госпожа Черемушкина:секретарь губернатора Дина Черемушкина, на сегодняшний момент все скончавшиеся жители области, имевшие инфекционное заболевание, будут хорониться с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических норм.

А до этого значит не было умерших от коронавируса! Вот Вам и Кремлевские Каникулы!

Гость||

У нас нет крематория

Гость||

Скончались то только двое,а пишут всех скончавшихся,их что уже много

Гость||

С понедельника согласно постановлению правительства области, выходим на работу!

Гость||

На каком основании Дина Черемушкина такую хрень несёт?

Гость||

А что же ни сразу. Попал в Ким, сразу сжечь. Бред уже просто несут походу короновируса не лёгкие а мозги еще разрушает

Гость||

Хватит уже издеваться над народом!!!

Гость||

Щас всех с пятнышками на ступнях будут в ким отправлять. Новый симптом Ковида19 - красные пятнышки на ступнях

Гость||

Кто смеялся,что нужен КРЕМАТОРИЙ?

Можно конечно и хлоркой засыпать,но кремация как-то цивильнее?

Гость||

Совсем собаки нюх потеряли! Дина-скарлатина..

Гость||

Власти!!!

ГДЕ крематорий?!

Хватит идти на поводу жрецов РПЦ!

Стройте крематорий и пофиг на их истерики!

Гость||

Беззаконие этих нелюдей пора пресечь.

Гость||

Она говорит скончавшиеся жители области! А разве те двое были не жители Пензы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте