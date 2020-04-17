Стало известно, как будут хоронить умерших инфекционных больных

В оперативном штабе рассказали о процедуре похорон скончавшихся жителей области, страдавших инфекционным заболеванием.
Как пояснила порталу PenzaInform.ru пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, на сегодняшний момент все скончавшиеся жители области, имевшие инфекционное заболевание, будут хорониться с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических норм.
Они предполагают присутствие ограниченного числа родственников на церемонии и закрытые гробы.
«Погребение в такой форме будет проводиться независимо от того, подтвержден у скончавшегося пациента коронавирус или не подтвержден. Это мера безопасности, связанная с сегодняшней ситуацией», - уточнила она.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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