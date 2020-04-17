Работающим пенсионерам оформят электронные больничные листы

17.04.2020 | 18:45

Продлен период самоизоляции работающих пенсионеров - до конца апреля. Гражданам в возрасте 65 лет и старше предписано оставаться дома.

Опубликовано новое постановление правительства страны. Согласно документу, фонд социального страхования оплатит больничный работающим пенсионерам с 20 по 30 апреля, если в эти дни они не находились в отпуске и не трудились дистанционно.

Сначала сроки самоизоляции ставились с 6 по 19 апреля.

«Самое главное - чтобы они знали: им никуда в лечебные учреждения ходить не надо за листком нетрудоспособности. Электронный листок нетрудоспособности будет выдаваться уполномоченной медицинской организацией централизованно», - пояснила заместитель управляющего фонда социального страхования области Наталья Полякова.

Работающих пенсионеров в области - около 15 тысяч. Предприятия и учреждения были обязаны предоставить списки, согласно которым самоизолированным выдадут деньги.

«Оплата будет производиться единовременно в течение семи календарных дней после оформления электронного листка нетрудоспособности», - уточнила Наталья Полякова.

Самоизоляцию работающим пенсионерам продлили из-за распространения коронавируса. Лица 65 лет и старше находятся в группе риска.