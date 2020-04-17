К заболевшим зареченцам врачи приходят на дом

17.04.2020 | 12:20

Поликлиника зареченской МСЧ № 59 временно меняет режим работы. Об этом сообщает портал «Город Z».

Посещение поликлиники в плановом порядке запрещено, исключением является профиль «онкология». Не проводятся плановые профосмотры, первичные и периодические медицинские осмотры, а также диспансеризация и плановая вакцинация.

Прием пациентов по профилю «онкология» проводится терапевтами цехового врачебного участка комплексного здравпункта с 8:00 до 20:00.

Узкие специалисты работают по следующему графику:

- врачи кабинета неотложной медицинской помощи - с 8:00 до 20:00;

- травматолог, хирург и отоларинголог - с 8:00 до 14:00;

- стоматолог - с 8:00 до 19:00;

- офтальмолог - с 10:00 до 14:00.

Терапевты в основном приходят к больным на дом. Вызвать участкового терапевта можно по телефону 60-21-03. Вызовы дежурного терапевта принимаются с 7:00 до 13:00 по номеру 60-67-70. Если пациенту потребуется консультация узкого специалиста, он по назначению терапевта также придет на дом.

По поводу выписки лекарственных препаратов зареченцам необходимо обращаться по следующим телефонам:

- с сахарным диабетом (к эндокринологам) - 60-06-65 с 8:00 до 20:00;

- льготникам (к терапевту) - 60-36-67;

- состоящим на учете у невролога - 60-51-87;

- состоящим на учете у психиатра - 60-57-90.