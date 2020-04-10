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Общество

Школьники Пензенской области получат призы за улыбки

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Все дистанционно - обучение, олимпиады, конкурсы. В преддверии Дня космонавтики, который будет отмечаться 12 апреля, школьникам Пензенской области предлагают принять участие в акции «Улыбка Гагарина». Она пройдет в социальных сетях.

Нужно выбрать одну из фотографий Юрия Алексеевича и попробовать передать его эмоции. Потом нужно совместить два изображения и выложить получившийся коллаж в любую из соцсетей с хештегами #УлыбкаГагарина #Готовкпобедам #ВолонтерыПобеды #АмыИзПензы.

Авторам лучших снимков, то есть тем, кто наберет наибольшее количество лайков, будут вручены фирменные футболки с принтом «Наши победы».

Конкурс организован региональным министерством образования.

30 июля, в день рождения Арнольда Шварценегера, пользователи интернета могут попытаться повторить его голливудскую улыбку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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