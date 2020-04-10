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Общество

Пензенцев призвали беречь себя и не приходить в храмы

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Впервые в истории Пензенской епархии прихожан не ждут в православных храмах на молитвы, которые будут проходить в рамках Страстной седмицы и на Пасху.

Один из старейших храмов Пензы - Покровский. Здесь, как всегда, активно готовятся в Пасхе. Собор украшают к праздничным службам. Только есть одно но: вот-вот на пол нанесут разметку, которая будет ограничивать расстояние между прихожанами.

Силы зла вмешались в привычный ход вещей, и имя им - коронавирус. Церковь давно опустела. Уже несколько дней службы в храме проводят без прихожан. Священники прогнозируют, что такая ситуация повторится на всей Страстной неделе, да и на Пасху наплыва верующих не ожидается.

В преддверии праздников владыка Серафим призвал горожан совершать молитвы, не выходя из дома.

«Я понимаю, что, наверное, это будет очень сложно для всех вас, но мы должны не просто беречь себя, но и проявить христианскую любовь к своим ближним. Потому что каждый наш выход, каждое наше общение может стать моментом, когда мы передаем эту заразу, которая сейчас свирепствует по всей нашей земле», - отметил он.

Особенно это касается старшего поколения. Утешить его представителей могут телетрансляции с пасхальных служб.

«Я уверяю вас, что не грех, если в эти дни вы останетесь дома и не будете участвовать в общественных молитвах, тем самым проявив свою христианскую любовь. Мы действительно сможем отвести от многих людей, которые живут рядом с нами, угрозу заражения», - пояснил Серафим.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Фима, у тебя ж доходы упадут!

А как же новый крузак?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я уверяю вас, что не грех, если в эти дни вы останетесь дома и не будете участвовать в общественных молитвах
так может и в другие дни храмики не нужны?!

И для чего только построили бетонный новострой за 8 миллиардов бюджетных рублей?!

Гость||

Нас пытаются отлучить от веры и запереть в домах. Ничего не напоминает?! Диктатура!

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Я уверяю вас, что не грех, если в эти дни вы останетесь дома и не будете участвовать в общественных молитвах
так может и в другие дни храмики не нужны?!

И для чего только построили бетонный новострой за 8 миллиардов бюджетных рублей?!

Не нужны.

Гость||

А как же без благодатного огня? Его решили перенести.

Гость||

Гость писал(a):

Нас пытаются отлучить от веры и запереть в домах. Ничего не напоминает?! Диктатура!
ты когда последний раз верил? хватит уже кривляться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Церковь давно опустела.
Так лет сто десять как пустые.Кроме пяти-десяти одурманеных старушек на округ,там редко кто ещё бывает.

Гость||

Зачем строить огромную церковь за немыслимые деньги?Какую функцию она несёт? Где чудеса,кто излечился в стенах храмов?Почему не пускают прихожан?Это просто смешно,сказки.

Гость||

Гость писал(a):

Нас пытаются отлучить от веры и запереть в домах. Ничего не напоминает?! Диктатура!
Вы дурачек? Вы против власти в России? Вы провокатор?

Гость||

Лошков то все меньше и меньше ,через лет пяток ваще дураков не будет,так что бородатые все на завод вон в литейку.

Имя: Гость
Комментарий:

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