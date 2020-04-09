09.04.2020 | 11:10

«Ситилинк», одна из крупнейших сетей магазинов электроники и техники, объявляет о проведении федеральной акции «Выбирайте выгоду». До 15 апреля скидки до 50% действуют на 1 500 наименований товаров (на часть товаров действует ограничение: не более одной единицы в руки).

Это крупная и мелкая бытовая техника, смартфоны, ноутбуки, компьютеры и аксессуары к ним, техника для красоты и здоровья. Так, холодильник Hotpoint-Ariston HS 4180 W доступен за 22 990 рублей, а утюг Braun TS755EA - за 3 990 рублей. Подробности акции - на сайте www.citilink.ru.

«Мы видим, что спрос на товары для удаленной работы, крупную и бытовую технику последние недели был очень высоким, поэтому приняли решение включить востребованные наименования в акцию, – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк». – Сегодня в компании есть опция доставки заказов на дом, предусматривающая соблюдение санитарно-гигиенических норм. Все точки компании работают в режиме пунктов выдачи заказов, с усиленными мерами санитарно-гигиенической безопасности. На территории ПВЗ размещены памятки для сотрудников и покупателей по правилам предосторожности».

«Ситилинк» напоминает, что в связи с особым режимом в ПВЗ не допускается одновременное нахождение более чем одного получателя. При взаимодействии сотрудников и покупателей рекомендуется расстояние не менее 1,5 метра. На пространство перед ПВЗ нанесена специальная разметка для соблюдения нужной дистанции. При оплате покупателям рекомендовано использовать бесконтактные способы платежей.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru - более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В продуктовом портфеле - более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

Сеть занимает 1-е место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019) и 8-е - в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes.

Юридический адрес ООО «Ситилинк»: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1, 1-й этаж, пом. I, ком. 51. ОГРН 1147746461422.