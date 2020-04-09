Пензенцам напомнили правила поведения на дорогах

09.04.2020 | 19:24

Режим самоизоляции на время отодвинул период повышенной опасности на дорогах. На улицах практически нет владельцев двухколесных транспортных средств. Но придет время, и они заполонят проезжую часть, так что Госавтоинспекция напоминает правила поведения на весенней улице.

«Велосипедистам в возрасте старше 14 лет необходимо двигаться по велосипедной/велопешеходной дорожке или полосе для велосипедистов, а в случае их отсутствия - по правому краю проезжей части или по обочине. Движение велосипедистов от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Кроме велосипедов, горожане, особенно дети, в последнее время стали активно пользоваться такими средствами передвижения, как самокаты, гироскутеры, роликовые коньки и скейтборды. У такого снаряжения особый статус на улице - это средства индивидуальной мобильности.

«Распространяются такие же правила, как для пешеходов, то есть 4-й раздел Правил дорожного движения. Пока на данный момент их приравнивают к пешеходам, поэтому в пределах тротуаров, на проезжей части им ни в коем случае нельзя появляться. По пешеходным дорожкам, в пешеходных зонах - пожалуйста, без проблем кататься можно», - уточнила Юлия Филатова.

Нарушение чревато штрафом в размере 500 рублей.

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