Сетевое издание|18+|Четверг|9 апр 2020|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  82.21  |  $  75.17

Общество

Пензенцам напомнили правила поведения на дорогах

Печать

Режим самоизоляции на время отодвинул период повышенной опасности на дорогах. На улицах практически нет владельцев двухколесных транспортных средств. Но придет время, и они заполонят проезжую часть, так что Госавтоинспекция напоминает правила поведения на весенней улице.

«Велосипедистам в возрасте старше 14 лет необходимо двигаться по велосипедной/велопешеходной дорожке или полосе для велосипедистов, а в случае их отсутствия - по правому краю проезжей части или по обочине. Движение велосипедистов от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Кроме велосипедов, горожане, особенно дети, в последнее время стали активно пользоваться такими средствами передвижения, как самокаты, гироскутеры, роликовые коньки и скейтборды. У такого снаряжения особый статус на улице - это средства индивидуальной мобильности.

«Распространяются такие же правила, как для пешеходов, то есть 4-й раздел Правил дорожного движения. Пока на данный момент их приравнивают к пешеходам, поэтому в пределах тротуаров, на проезжей части им ни в коем случае нельзя появляться. По пешеходным дорожкам, в пешеходных зонах - пожалуйста, без проблем кататься можно», - уточнила Юлия Филатова.

Нарушение чревато штрафом в размере 500 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Gpenzainform.ru писал(a):

Нарушение чревато штрафом в размере 500 рублей.
Поднимать до 5000 р. надо! Пешахиды и кони педальные вообще обнаглели, на правила плюют абсолютно! Вот в Европе ловят и штрафуют всех нарушителей, а у нас почему то только водителей. И не важно кто это пенсионерка или пионерка всем штаф выставляют!!!

Гость||

Я вчера двух геев за просто так подвез

Гость||

Гость писал(a):

Я вчера двух геев за просто так подвез
И чуть не забеременел? :)

Гость||

Гость писал(a):

Вот в Европе ловят и штрафуют всех нарушителей, а у нас почему то только водителей
Удивись - относительно нарушивших, по группам: пешеходы, велосипедисты, водители, у нас меньше всех штрафуют водителей. Так кто больше тупит? Причем водятлы даже не прячутся: посмотри как паркуются, внаглую чешут по тротуарам - по ходу от большого вума?

Гость||

Гость писал(a):

Удивись - относительно нарушивших, по группам: пешеходы, велосипедисты, водители, у нас меньше всех штрафуют водителей. Так кто больше тупит? Причем водятлы даже не прячутся: посмотри как паркуются, внаглую чешут по тротуарам - по ходу от большого вума?
Удивил - у нас пешахиды на красный пешеходный прут, велодятлы не пешеходном не спешивыются, ездиют дальше 1й полосы, причем это в наглую на глазах у всех нарушают ПДД и походу от ГИГАНДСКОГО УМА! Когда наконец будут устраивать облавы на пешахидов и велодятлов???

Гость||

Гость писал(a):

Я вчера двух геев за просто так подвез
Активных? Ну и как они тебе?

Гость||

Нужно наказывать всех нарушителей одинаково! Выравнить штрафы для всех и устраивать облавы на всех! У всех должна быть одинаковая ответственность!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте