Очевидцы забили тревогу из-за экологического беспредела на Пензятке

09.04.2020 | 18:00

«Люди сами делают для себя условия, в которых они, видимо, хотят жить дальше. И чтобы жили их дети в этих условиях. Это такой крик души», - рассказал местный житель Евгений.

А болит она у мужчины от экологического беспредела на реке Пензятке. Узкая полоска воды, стремительно бегущая к Суре, оказалась завалена стволами и мусором.

По словам жителей Ухтинки, деревья на берегу спилили, когда освобождали линию электропередач от веток. Теперь провода в чистоте, а вот под ними, в реке, - бревна. Образовался затор, где застревает и другой хлам, который несет течением сверху.

Какие только испытания ни выпадали на долю Пензятки - только в 2018-м она несколько раз становилась багрово-красной с белой пенной оторочкой.

«Отрава! Эта Пензятка через 150 метров впадает в Суру», - сообщил очевидец.

Когда-то на берегах участка реки на территории Бессоновского района сидели рыбаки - в Пензятке водилась живность. Теперь то тут, то там свалки. На глаза местным чиновникам они явно не попадаются, ведь это не центр населенного пункта.

«Мы горы мусора оставим детям. Я даже не знаю, что мы будем делать», - отметил Евгений.

По крайней мере, самим жителям нужно не усугублять ситуацию и не выбрасывать на берег пакеты с мусором.

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