Мошенники начали продавать пензенцам брошюры о коронавирусе

09.04.2020 | 20:03

В Пензенской области мошенники нашли новый способ зарабатывать на коронавирусной инфекции.

Аферисты звонят бизнесменам и руководителям организаций, представляются сотрудниками санитарной службы и предлагают купить брошюры с информацией о вирусе СOVID-19, а за отказ приобретать грозят штрафами.

«Просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области не занимаются реализацией каких-либо брошюр, сбором финансовых средств», - пояснили в ведомстве.

Также там попросили сообщать о подобных инцидентах правоохранителям и в региональное управление Роспотребнадзора по телефону 8 (8412) 66-09-48.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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