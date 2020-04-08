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Общество | «Термодом» продолжает строительство домов и соцобъектов

08.04.2020|16:07
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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, «Термодом» продолжает работать. Главный инженер компании Андрей Пчелинцев рассказал, как ведется строительство в новых условиях.

«Мы понимаем, что наша работа очень важна, а потому ни на день не останавливаем стройку. Прикладываем все усилия, чтобы сдать объекты в срок. Конечно, все это при соблюдении санитарных правил», - отметил Андрей Пчелинцев.

Он пояснил, что рабочие обеспечены масками и перчатками. Для строек закуплены дезинфицирующие средства. Специалисты работают в спецодежде и соблюдают правила личной гигиены.

В Спутнике сейчас возводится один из главных социальных объектов - детская поликлиника на 500 посещений в смену. Здесь идут монолитные работы. Строители в соответствии с графиком приступили к перекрытию цокольного этажа.

В 54-м строении ведется монтаж панелей, остекление и кровельные работы.

В ЖК «Созведие» забивают сваи и делают ростверки.

В ЖК «Радужные дворы» (72-е строение) началось благоустройство территории: подготовка под асфальтовое покрытие с внешней стороны, установка бордюров, укладка тротуарной плитки.

Строительство продолжается и на 8 Марта. Там идет кирпичная кладка, возводятся коммерческие помещения и подземный паркинг.

В жилом доме «Лесная симфония» в Заречном заканчиваются монолитные работы, специалисты занимаются инженерными сетями, ХВС, ГВС, вентиляцией, кровлей. В ближайшие дни ожидается поставка лифтов.

«Даже в эти дни мы работаем над тем, чтобы мечта людей о собственном хорошем жилье сбылась. Обращаюсь ко всем жителям области: берегите себя и будьте здоровы!» - подчеркнул Андрей Пчелинцев.

Сейчас купить квартиру в домах холдинга можно, не выходя из дома. Как это сделать, расскажут менеджеры. С ними следует связаться по номеру 28-28-20 или в мессенджерах и сообществах компании в соцсетях.

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