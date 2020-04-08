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Общество | «МегаФон» запустил курсы подготовки к ЕГЭ

08.04.2020|16:15
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Компания «МегаФон» запустила специализированные онлайн-курсы по подготовке к единым госэкзаменам на собственной образовательной платформе. Школьники могут не только просматривать видеолекции, но и отправлять выполненные задания на проверку. До конца апреля открыт бесплатный доступ - этого времени достаточно, чтобы пройти выбранный курс.

Сейчас на платформе «МегаФон Образование» выложены уроки для подготовки к ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Курсы состоят из видеолекций и заданий с автоматической проверкой. Преподаватели рассказывают об алгоритмах решения задач, а также обращают внимание на правильное оформление ответов и заполнение бланков, из-за чего ученики часто теряют баллы. В 2019 году каждый третий ученик компании-разработчика курсов получил на ЕГЭ более 80 баллов.

Курсы по математике, кроме видеолекций и текстовых конспектов, дополнительно включают разбор решений практических задач из открытого банка Федерального института педагогических измерений. Такой анализ позволит повысить шансы на успешное прохождение экзамена.

«Дистанционные курсы помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и получить более высокие баллы. Особенно это актуально, когда продолжаются школьные каникулы и готовиться нужно удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями», - отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Ученики средних и старших классов также найдут полезные курсы на платформе «МегаФон Образование». Им доступны уроки, которые помогут «прокачать» знания в различных областях математики и подготовиться к предметным олимпиадам.

Новый образовательный контент для детей дополнит партнерские и собственные онлайн-курсы, представленные на платформе «МегаФон Образование». Студентам и молодым специалистам доступны курсы по направлениям IT, «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы». На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

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