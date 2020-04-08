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Общество | «МегаФон» обновил сервис для учета земельных участков

08.04.2020|13:08
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Компания «МегаФон» запустила обновленное решение «Цифровой двойник города». Теперь в сервис включена синхронизация данных с государственным кадастром недвижимости. Это позволит муниципалитетам и региональным властям точнее вести учет использования муниципальных земель.

«Цифровой двойник города» разработан специально для повышения эффективности работы органов местного самоуправления. Сервис позволяет анализировать состояние систем жизнеобеспечения города на 3D-карте благодаря подключаемым слоям данных - информации о загруженности дорог, расположении тепло- и водомагистралей, состоянии кровельного покрытия жилого фонда и других сведений. Всего система содержит более 10 настраиваемых слоев.

К новым возможностям «Цифрового двойника города» теперь относится модуль учета земельных участков. После первичной аэрофотосъемки территории сервис объединит полученные показатели с информацией государственного кадастра. В результате на карте можно будет найти земельные участки, статус и границы которых необходимо дополнительно проверить. Такая информация поможет оптимизировать время работ кадастровых инженеров.

«Отсутствие точных сведений в едином государственном реестре недвижимости часто приводит к спорам между землепользователями. Имея на руках предварительные данные от «Цифрового двойника», местные власти могут точнее и быстрее вести кадастровые работы и вносить обновления в реестр недвижимости. Если раньше для первичного выявления незаконно используемых земель требовались месяцы и усилия большого количества специалистов, то благодаря воздушной съемке и машинному зрению теперь на это уйдет всего несколько недель», - сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Развертывание «Цифрового двойника» с учетом аэрофотосъемки в городе с населением около 1 миллиона жителей займет около 30 дней. Города, уже развивающие и эксплуатирующие собственные ГИС-системы и платформы «умного города», могут объединить их с решением «МегаФона» с помощью задокументированного API.

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