07.04.2020 | 15:02

Члены ТСЖ «Комфорт» разделились на два лагеря - одни за внесение изменений в окружающую территорию, другие против.

Александр Михайлович, житель дома № 16 в 5-м Виноградном проезде и бывший председатель товарищества, рассказал: между участком ТСЖ и оградой колледжа на проспекте Строителей есть полоса земли - неглубокий заросший кустарником овраг. Группа активистов задумала его использовать. У Александра Михайловича появились такие сведения.

«Земля бесхозная, брошенная. Они решили сделать стоянку на сто машин. Рядом детская площадка. Что будет с нашими детьми, которые будут кататься на качелях и нюхать выхлопные газы?» - посетовал он.

Активисты уже выходили на субботник, вырезали кустарник, разорили норы грызунов.

«Здесь мусор, помойка, крысы бегают. Прибрали все. Деревья мы не трогали, их нельзя трогать и не нужно. Гнилое дерево срезали. Хотели договориться и завезти грунт и сделать тренажеры для детей. Там на лужайке был такой же овраг, это лично я засыпал, за свой счет», - сообщил другой житель дома № 16 в 5-м Виноградном проезде Александр.

На общем собрании вопрос не обсуждался, поскольку участок не имеет отношения к ТСЖ и затраты на благоустройство тоже не из средств товарищества. Активисты выкладывают деньги из своего кармана.

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