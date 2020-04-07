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Общество | В Пензе 30 росгвардейцев ежедневно патрулируют улицы

07.04.2020|15:47
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Хоть время и сложное, безопасность и покой граждан - это главное. В период режима самоизоляции сотрудники Росгвардии совместно с полицией следят за общественным порядком в штатном режиме. Ежедневно 30 росгвардейцев патрулируют улицы.

«Приоритетное внимание уделяем охране объектов собственности. При заступлении на службу мы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты: масками, перчатками и кожными антисептиками», - рассказал росгвардеец.

Сотрудники правоохранительных органов активно включены в борьбу с коронавирусом. Маршруты групп задержания ОМОН и вневедомственной охраны приближены к возможным местам массового скопления людей. Росгвардейцы дежурят у неблагополучных домов.

«Контролируем тех, кто приносит жильцам дома вещи первой необходимости и продукты, чтобы исключить контакты между ними. Также следим за тем, чтобы посторонние лица не попали в подъезд.

Данные мероприятия безопасности необходимы. Людям стоит отнестись к ним с пониманием», - пояснил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по г. Пензе Евгений Адов.

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