Хоть время и сложное, безопасность и покой граждан - это главное. В период режима самоизоляции сотрудники Росгвардии совместно с полицией следят за общественным порядком в штатном режиме. Ежедневно 30 росгвардейцев патрулируют улицы.
«Приоритетное внимание уделяем охране объектов собственности. При заступлении на службу мы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты: масками, перчатками и кожными антисептиками», - рассказал росгвардеец.
Сотрудники правоохранительных органов активно включены в борьбу с коронавирусом. Маршруты групп задержания ОМОН и вневедомственной охраны приближены к возможным местам массового скопления людей. Росгвардейцы дежурят у неблагополучных домов.
«Контролируем тех, кто приносит жильцам дома вещи первой необходимости и продукты, чтобы исключить контакты между ними. Также следим за тем, чтобы посторонние лица не попали в подъезд.
Данные мероприятия безопасности необходимы. Людям стоит отнестись к ним с пониманием», - пояснил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по г. Пензе Евгений Адов.
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