07.04.2020 | 15:22

7 апреля отмечается начало спасения человечества. Православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. По сути дела, это день непорочного зачатия Матери Божией - на нее снизошел Святой Дух. Через 9 месяцев случилось Рождество Христово. И вот как будущая мать Спасителя узнала о своем предназначении:

«Архангел Гавриил явился Деве Марии и известил ее о том, что у нее родится сын, который будет спасителем мира. Через это благовещение мы узнали о том, что в мир приходит тот, который избавит людей от греха, смерти, порока», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

7 апреля престольный праздник Благовещенского храма, он расположен возле Успенского кафедрального собора. Там состоялось торжественное богослужение.

На Благовещение по традиции выпускаются на волю птицы, как правило белые голуби. Этот обычай широко распространен не только в славянском православном мире, но и у других народов.

Кстати, на Благовещение категорически запрещалось делать какую-то работу. В народе говорили: «В этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

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