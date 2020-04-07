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Общество | Под видом волонтеров к пожилым пензенцам наведываются мошенники

07.04.2020|08:46
Печать

Пензенские злоумышленники решили воспользоваться ситуацией и начали прикидываться волонтерами, которые сейчас ходят по домам пожилых горожан, доставляют им товары первой необходимости и лекарства.

Губернатор Иван Белозерцев решил предостеречь население и в понедельник, 6 апреля, разместил на своих страницах в соцсетях ролик о том, как отличить добровольца от преступника, снятый юными медиками.

У каждого волонтера есть именной бейдж с печатью, паспорт, который он может показать при необходимости. Кроме того, можно сверить номер заявки, который знает только доброволец и тот, кто обратился за помощью.

В штабах, где готовы оказать помощь пожилым людям, тем, кто в силу обстоятельств не может выйти из дома, работают более 700 волонтеров, уточнил глава региона.

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Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость|07.04.2020 09:05|

вот были бы волонтеры от РПЦ - их бы не спутали!

По животу и кресту на шее!

Гость|07.04.2020 09:07|

Пузотёры

Гость|07.04.2020 09:11|

Мародёры! К ногтю, при встрече сковородкой!

Гость|07.04.2020 09:17|

Пензенские злоумышленники решили воспользоваться ситуацией 

Таких чертей , козлов сразу ломать на месте .

Гость|07.04.2020 09:28|

По закону военного времени - сразу, без суда и следствия..!

Имя: Гость
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