07.04.2020 | 15:34

В Пензу прилетели чайки. Большое их скопление горожане могли наблюдать на Суре, в районе улицы Павлушкина. На водной глади расположились несколько десятков птиц. По данным орнитологов, эти пернатые появляются в регионе в марте-апреле, а всю зиму предпочитают проводить на Черном и Каспийском морях, в Западной Европе.

«Раньше на территории Пензенской области они встречались очень редко. В начале ХХ века на территории области отмечалось, может, до 10-15 пар, то есть это были единичные эпизодические случаи гнездования», - сообщил орнитолог Вячеслав Фролов.

Ситуация изменилась с созданием крупных искусственных водоемов. Ареал обитания озерных, или обыкновенных, чаек стал расширяться. В последние годы орнитологи насчитывали в Пензенской области уже несколько тысяч особей.

«Они к гнездованию приступят только в конце апреля, они кочуют в поисках наиболее кормных мест, где они могут спокойно питаться. Наверное, река Сура отвечает всем этим требованиям», - отметил Вячеслав Фролов.

По данным ученых, в Пензенском регионе чайки будут жить до поздней осени, после чего снова отправятся в теплые края.

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