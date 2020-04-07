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Общество | Пензенцам разъяснили способы оплаты электроэнергии

07.04.2020|17:44
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ООО «ТНС энерго Пенза» сообщило о приостановлении очного обслуживания в офисах компании до 30 апреля. При этом гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области продолжит полноценную работу в удаленном режиме.

Оплату счетов за электроэнергию и иные коммунальные услуги, передачу показаний, направление заявлений с приложением копий документов и получение консультаций по возникающим вопросам клиенты могут осуществлять дистанционно при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- личного кабинета;

- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и AndroidOS).

Без взимания комиссии принимают платежи за электроэнергию в операционных кассах Россельхозбанка, Промсвязьбанка, банка УРАЛСИБ.

Также продолжают работу по приему платы за энергоресурс офисы Сбербанка и банка «Кузнецкий».

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что каждый потребитель может подключить бесконтактную доставку счетов за энергоснабжение на электронную почту через сервис «Электронная квитанция».

Подключить сервисы можно самостоятельно либо направив заявку на электронную почту vopros@penza.tns-e.ru с указанием номера лицевого счета.

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