06.04.2020 | 16:36

В Заречном для школьников из малоимущих семей, детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья закупят пайки сухого питания. На это выделят средства из городского бюджета.

Всего таких ребят 942. Это ученики 1-11-х классов, которые перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сухие пайки будут раздавать в школах один раз в десять дней вместо горячего питания в течение всего периода самоизоляции.

«При этом пайки будут выдаваться даже тогда, когда справка о социальном статусе семьи прекратит свое действие. Сроки действия справки будут продлены на апрель, до конца действия режима самоизоляции в городе», - рассказали в администрации Заречного.

3 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что малообеспеченные семьи региона, имеющие детей в возрасте от 0 до 18 лет, получат в качестве поддержки продуктовые наборы.

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