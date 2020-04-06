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Общество | В Заречном школьникам начали раздавать сухие пайки

06.04.2020|16:36
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В Заречном для школьников из малоимущих семей, детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья закупят пайки сухого питания. На это выделят средства из городского бюджета.

Всего таких ребят 942. Это ученики 1-11-х классов, которые перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сухие пайки будут раздавать в школах один раз в десять дней вместо горячего питания в течение всего периода самоизоляции.

«При этом пайки будут выдаваться даже тогда, когда справка о социальном статусе семьи прекратит свое действие. Сроки действия справки будут продлены на апрель, до конца действия режима самоизоляции в городе», - рассказали в администрации Заречного.

3 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что малообеспеченные семьи региона, имеющие детей в возрасте от 0 до 18 лет, получат в качестве поддержки продуктовые наборы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|06.04.2020 16:59|

А в этих пайках,хоть сигареты есть?

Гость|06.04.2020 16:59|

Когда за первой пайкой приходить ?

Гость|06.04.2020 17:01|

Чай со слоном в пайке есть ?

Гость|06.04.2020 17:02|

Бабам тампакс,парням презервативы.

Гость|06.04.2020 17:04|

penzainform.ru писал(a):

пайки сухого питания.
стоимость одного пайка и что в него входит?

Гость|06.04.2020 17:09|

Заварят на днях ворота, поэтому и пайки раздавать будут.

Гость|06.04.2020 17:12|

Гость писал(a):

стоимость одного пайка и что в него входит?
....Если там будет лимон,то начнётся от 500.Могут ещё и имбирь положить,то тогда...

Гость|06.04.2020 17:15|

Один получает белыми 20 т р, другой -10 тр и плюс в конверте 30тр. Второй - малоимущий, участвует во всех программах для малоимущих. Все руководство наверху знает про ситуацию в стране с серыми зарплатами и молчок, и никто ничего не делает и не думает делать. Дурдом как был, так и остался. В 90-е некоторые ходили в золоте, имели палатки на центраке, числились на предприятии и считались нищими. А честные люди всегда в дураках.

Гость|06.04.2020 17:49|

))))) ребята, это пайкИ, а не пАйки!

Гость|06.04.2020 17:50|

Но про сигареты и чай смешно)))

Имя: Гость
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