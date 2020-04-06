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Общество | В Пензенской области под наблюдением находятся 4 730 человек

06.04.2020|17:06
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После относительно спокойных выходных в начале новой недели, словно сводки с фронта, ждали данных оперативного штаба. Они на 6 апреля таковы: плюс 5 пациентов. Итого на территории области официально зарегистрированных 32 случая.

В числе новых пяти заболевших люди в возрасте 25, 27, 53, 63 лет и 61 года. Известно, что среди этих пациентов есть те, кто вернулся из Москвы, а также из Армении. Это уже завозные случаи.

Все пациенты, за вычетом одного выздоровевшего и одного умершего, на лечении в областном центре спецвидов медицинской помощи. На его территории бригадам скорых, экипированным в противоэпидемические костюмы, никто не удивляется.

Под наблюдением 4 730 человек. Это люди из контактных групп заболевших, а также те, кто прибыл из-за рубежа и находится в обязательной самоизоляции.

На искусственной вентиляции легких в центре спецвидов медицинской помощи два возрастных пациента, состояние остальных средней степени тяжести.

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Гость|06.04.2020 18:07|

Церковь пожертвовала миллиард рублей на приобретение аппаратов ИВЛ и пятьсот миллионов рублей на приобретение средст защиты для медработников. Хотелось петь и летать,но...ЭТО БЫЛ СОН.

Как жаль,что бог не заставитсвоих своих проповедников,помочь умирающим старикам и детям.

Волонтёры-добровольцы помогают,а где церковь РПЦ?

Где волонтёры РПЦ и материальная помошь в трудное для страны время?

Имя: Гость
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