06.04.2020 | 17:21

Отделение пенсионного фонда по Пензенской области досрочно и в полном объеме профинансировало выплаты и пособия, которые к гражданам поступают через отделения почтовой связи.

«Что касается кредитных организаций, то есть тех, кто получает свою пенсию через банк на карту либо на свой лицевой счет, по 13-е число пенсии профинансированы уже в конце марта. Те, кто получает пенсию с 13-го по 25-е число, тем деньги будут направлены до 10 апреля», - сообщила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Тем не менее людей волнует не только то, что деньги поступили, но и когда их можно получить.

«В этой связи мы ведем работу с доставщиками, в постоянном режиме общаемся. Вот какая информация есть от почты. Они работают в ускоренном доставочном режиме, и по графику работы того или иного отделения пенсии будут доставлены до 12 апреля. Большая просьба к гражданам, которые получают пенсию, лишний раз не выходить из дома», - призвала Екатерина Иванова.

Чтобы почтальон смог вручить деньги лично и в установленное время. Если положенные пособия гражданам выдают в банках, то, прежде чем за ними отправиться, нелишним будет поинтересоваться режимом работы кредитной организации.

Также пенсионным фондом были профинансированы и большие единовременные выплаты, посвященные юбилею Победы, 75 000 и 50 000 рублей. В Пензенской области право на них имеют 11 500 человек.

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