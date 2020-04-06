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Общество | Пензенцам рассказали, как оформить пособие по безработице

06.04.2020|09:31
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Администрация Пензы напомнила жителям города алгоритм действий, которые необходимо выполнить для получения пособия по безработице.

В первую очередь требуется зарегистрироваться на сайте Службы занятости населения Пензенской области (58zan.ru) и получить талон с датой и временем визита.

Режим работы учреждения можно уточнить по телефонам: 48-89-69, 48-87-37 (с 8:30 до 17:00). При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о среднем заработке за последние 3 месяца с последнего места работы и реквизиты лицевого счета карты «Мир».

«В указанный в талоне день и время гражданин с пакетом документов посещает специалиста ГКУ ЦЗН города Пенза, где после заполнения заявления персональные сведения о гражданине вносятся в регистр. Затем, не позднее 11 дней с момента подачи полного пакета документов, назначается дата регистрации в качестве безработного с назначением пособия по безработице», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Деньги перечисляют на банковский счет. Пособие составляет от 1 500 до 12 130 рублей. Его величина зависит от периода, отработанного в текущем году, и величины средней зарплаты.

«В дальнейшем безработный гражданин проходит перерегистрацию в назначенные дни (не более 2 раз в месяц с предоставлением паспорта, трудовой книжки, документа об образовании), после чего производится начисление пособия», - пояснили в пресс-службе мэрии.

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Гость|06.04.2020 09:55|

Давайте уже, рассказываете, сколько новых подтвержденных случаев за выходные? Больше 10?

Гость|06.04.2020 09:57|

Да да рассказывайте

Гость|06.04.2020 10:07|

Обычно в 10.30-10.40 данные обновляют по стране и регионам.

Гость|06.04.2020 10:08|

В указанный в талоне день и время гражданин с пакетом документов посещает специалиста ГКУ ЦЗН города Пенза, 

Также могут работать МФ центры . Людям необходимо получать услуги .

Гость|06.04.2020 10:10|

penzainform.ru писал(a):

В указанный в талоне день и время гражданин с пакетом документов посещает специалиста ГКУ ЦЗН города Пенза,
А как же мнимая самоизоляция?

penzainform.ru писал(a):

В дальнейшем безработный гражданин проходит перерегистрацию в назначенные дни (не более 2 раз в месяц
Не перерегистрацию ему предлагают, а места предполагаемой новой работы, мало оплачиваемую дрянь голимую.

Ну и какую работу ему могут предложить в период, когда почти никакие организации не работают? Дворника, уборщицы, вахтера? а если откажешься от такой "сказочной" работы 2 раза, то снимут с учета!

Гость|06.04.2020 10:14|

ну если твоя квалификация и должность на последнем месте работы была Дворник, сторож и т.д., то да таких там полно вакансий... Если нет - то никто тебе предлагать это не будет

Гость|06.04.2020 10:15|

А как же онлайн регистрация через портал Госуслуг не выходя из дома? Уже не действует?!

Гость|06.04.2020 10:24|

Гость писал(a):

ну если твоя квалификация и должность на последнем месте работы была Дворник, сторож и т.д., то да таких там полно вакансий... Если нет - то никто тебе предлагать это не будет
Человек же ясно написал, другие организации сейчас закрыты. А ничего не предложить на бирже не могут, вот и появляется вероятность получить "вакансию" дворника.

Гость|06.04.2020 10:26|

На прошлой неделе министр торжественно объявил об он лайн регистрации, теперь все переиграли...

Имя: Гость
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