06.04.2020 | 09:31

Администрация Пензы напомнила жителям города алгоритм действий, которые необходимо выполнить для получения пособия по безработице.

В первую очередь требуется зарегистрироваться на сайте Службы занятости населения Пензенской области (58zan.ru) и получить талон с датой и временем визита.

Режим работы учреждения можно уточнить по телефонам: 48-89-69, 48-87-37 (с 8:30 до 17:00). При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о среднем заработке за последние 3 месяца с последнего места работы и реквизиты лицевого счета карты «Мир».

«В указанный в талоне день и время гражданин с пакетом документов посещает специалиста ГКУ ЦЗН города Пенза, где после заполнения заявления персональные сведения о гражданине вносятся в регистр. Затем, не позднее 11 дней с момента подачи полного пакета документов, назначается дата регистрации в качестве безработного с назначением пособия по безработице», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Деньги перечисляют на банковский счет. Пособие составляет от 1 500 до 12 130 рублей. Его величина зависит от периода, отработанного в текущем году, и величины средней зарплаты.

«В дальнейшем безработный гражданин проходит перерегистрацию в назначенные дни (не более 2 раз в месяц с предоставлением паспорта, трудовой книжки, документа об образовании), после чего производится начисление пособия», - пояснили в пресс-службе мэрии.

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