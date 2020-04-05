05.04.2020 | 11:36

10 000 рублей - столько должны заплатить коммунальщики за некачественное содержание дома № 47 на улице Ленина. Первомайский районный суд наложил штраф на ЖЭМУП № 7 за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Люди пожаловались в управление Роспотребнадзора.

«В доме у нас канализация протекает, что в том, что во втором подъезде. До сих пор. Пахнет в подъездах невозможно, даже до четвертого этажа доходит этот запах. Мыши бегают. Стали появляться тараканы, клопы. МУП внимания не обращает ни на что», - описала положение одна из жительниц дома.

Жалобы стали обоснованием для возбуждения дела об административном правонарушении.

«Материалы поступили в Первомайский районный суд и были рассмотрены. Факты, изложенные в жалобе граждан с актом, представленным Роспотребнадзором, подтвердились», - сообщил пресс-секретарь Первомайского районного суда г. Пензы Сергей Маслов.

И только крыс, о которых тоже говорилось в жалобе жителей, в подвале не нашли, возможно из-за подтопления помещения.

На дверях подъездов 47-го дома на улице Ленина висят объявления о смене обслуживающей организации. Бумага призывает не оплачивать квитанции, пришедшие от ЖЭМУП № 7. Но люди утверждают, что с приходом другой управляйки лучше они жить не стали.

«Ничего не поменялось», - констатировала женщина.

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