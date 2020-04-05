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Общество | Госавтоинспекция вновь выявила дефекты проезжей части на Чаадаева

05.04.2020|12:16
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Улица Чаадаева, а точнее состояние ее проезжей части, не нравится сотрудникам пензенской Госавтоинспекции. Нарушения по содержанию дорожной сети на данном участке фиксировались неоднократно. Новая проверка обнаружила очередные недостатки.

«В ходе мероприятия были выявлены дефекты на проезжей части в виде просадок, предельные размеры которых превышают допустимые значения, предусмотренные требованиями ГОСТ», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

«Ну дороги желают, конечно, лучшего. Ямы, ухабы. Здесь 20-30 - больше не проедешь», - выразил свое мнение один водитель.

«Вот этот участок, особенно от переезда и где-то до светофора», - уточнил другой.

«По выявленным недостаткам было возбуждено три дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП в отношении лица, отвечающего за содержание данного участка дороги. Также выдано семь предписаний на устранение недостатков», - добавила Юлия Филатова.

Кроме того, за их невыполнение в установленный срок было составлено три административных материала. Подобное нарушение влечет штраф от 30 до 50 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 200 - на юридических.

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