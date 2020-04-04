04.04.2020 | 14:13

Посты в соцсетях о том, что в связи с эпидемией коронавируса каждому россиянину положена выплата, которую осуществляет некий портал, - афера. Об этом в субботу, 4 апреля, пензенцев предупредила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Данный сайт не является официальным! Его доменное имя зарегистрировано за пределами Российской Федерации, в государстве Белиз. После введения на этом сайте персональных данных у граждан просят под различными предлогами перевести деньги. После их перевода общение прекращается», - написала она в своем Telegram-канале.

Аферисты, обещающие выплаты, действуют и под другими вывесками.

В 2019 году жительница Пензы обнаружила рекламу с предложением получить социальную выплату, перешла по ссылке и открыла сайт «управления социальных компенсаций».

В появившемся окне она прочитала, что для нее подготовлен перевод в размере 148 тыс. рублей. Для его получения необходимо зарегистрировать счет и уплатить ведомственную пошлину - 198 рублей. Затем у нее запросили персональные данные, и в итоге женщина лишилась еще 6 000, которые списали с ее карты.

Можно лишиться денег и зайдя на сайт несуществующего «единого компенсационного центра», обещающего возврат налога на добавленную стоимость. При этом появляется уведомление «Вы находитесь на официальном сайте уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан». Такой структуры в реальности тоже нет.

«Согласно постановлению 34/16325к, направленного на поддержку импортозамещения и повышению благосостояния населения, каждый гражданин может получить денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства. Расчет суммы компенсации и выплата средств производится за период с 01.01.2015. Срок подачи заявок на получение выплаты по компенсации НДС за приобретенные товары иностранного производства ограничен», - гласит подпись. Она выполнена в канцелярском стиле, чтобы подчеркнуть официальность сообщения и тем самым придать ему весомость.

Разумеется, никакой выплаты и компенсации гражданин, внесший свою лепту в доход мошенников, не получит.