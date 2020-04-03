03.04.2020 | 15:48

Чистота - залог здоровья: регулярно моем руки и квартиры. В большинстве регионов России продолжается режим самоизоляции. Вынужденная мера должна помочь в борьбе с распространением коронавируса. Но, выходя из дома по крайней необходимости (в магазин или на контейнерную площадку), можно принести опасную инфекцию извне.

Поэтому дезинфицировать помещения нужно как минимум 2-3 раза в неделю. Протирать не только полы, но и предметы, на которых любит селиться вирус, - дверные ручки, выключатели, смесители. В качестве моющего средства используйте мыло, антисептик на основе спирта не менее 70% или обработайте поверхности хлорсодержащим раствором.

Также следует уделить внимание спинкам стульев, если они не обиты тканью, хорошо протереть столешницы, журнальные и обеденные столы. Для этого используйте все те же дезинфицирующие средства.

Ванные комнаты и уборные таят в себе не меньшую опасность. Причем там наводить чистоту следует ежедневно, с применением бытовой химии, в состав которой входит хлор.

Ученые доказали, что коронавирус может передвигаться при дыхании и разговоре. А его концентрация в воздухе зависит от того, как часто вы проветриваете помещение. Поэтому время от времени открывайте окна и будьте здоровы.

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