03.04.2020 | 18:06

Еще у 11 пензенцев выявили COVID-19. По данным оперативного штаба, рост количества пациентов связан с одновременным подтверждением большого числа тестов. Они были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, а также тем, кто оказался в условиях карантина. Итог на 3 апреля - 27 случаев заражения.

Общество подобно бусам - все мы связаны семейными, деловыми, дружескими узами. Цепную реакцию распространения коронавирусной инфекции возможно прервать, и человеку по силам это сделать. А именно - соблюдать режим самоизоляции, минимизировать контакты, при необходимом посещении аптеки или магазина надевать маску и, конечно, не забывать о гигиене.

Предпринимаемые властями меры направлены на то, чтобы затормозить развитие распространения коронавируса. Апрель объявлен нерабочим месяцем.

В списке пензенцев с подтвержденным диагнозом в основном пациенты от 50 до 81 года. Есть и трое молодых людей - 22, 33 и 37 лет. Всего под наблюдением на территории области находится 4 459 человек.

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