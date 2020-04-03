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Общество | Пензенцам под силу прервать распространение COVID-19

03.04.2020|18:06
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Еще у 11 пензенцев выявили COVID-19. По данным оперативного штаба, рост количества пациентов связан с одновременным подтверждением большого числа тестов. Они были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, а также тем, кто оказался в условиях карантина. Итог на 3 апреля - 27 случаев заражения.

Общество подобно бусам - все мы связаны семейными, деловыми, дружескими узами. Цепную реакцию распространения коронавирусной инфекции возможно прервать, и человеку по силам это сделать. А именно - соблюдать режим самоизоляции, минимизировать контакты, при необходимом посещении аптеки или магазина надевать маску и, конечно, не забывать о гигиене.

Предпринимаемые властями меры направлены на то, чтобы затормозить развитие распространения коронавируса. Апрель объявлен нерабочим месяцем.

В списке пензенцев с подтвержденным диагнозом в основном пациенты от 50 до 81 года. Есть и трое молодых людей - 22, 33 и 37 лет. Всего под наблюдением на территории области находится 4 459 человек.

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Гость|03.04.2020 18:38|

Нужно хотя бы для администрации и депутатов закупить хорошие маски с клапанами и нормальной защитой!!! Народ голосовал и выбирал Вас,вы сейчас на переднем крае борьбы с невидимым злом.

Всем здоровья.

Гость|03.04.2020 18:43|

penzainform.ru писал(a):

чтобы затормозить развитие распространения коронавируса
нужно в водить хотя бы в городе чс карантин.

Гость|03.04.2020 18:45|

Апрель нерабочий месяц? А 35 000 строителей в понедельник выйдут на работу? .

Гость|03.04.2020 18:45|

Гость писал(a):

Нужно хотя бы для администрации и депутатов закупить хорошие маски с клапанами и нормальной защитой!!! Народ голосовал и выбирал Вас,вы сейчас на переднем крае борьбы с невидимым злом.
Это ты сейчас прикололся? Или это такой поцелуй взасос?

Гость|03.04.2020 18:53|

ну -заживем! теперь строители на бабушек и в троллейбусах накашляют

Гость|03.04.2020 18:54|

А деньги зарабатывать кто будет? Семьи кормить?

Пусть пожилые люди сидят дома, школьники. А взрослые здоровые люди хотят работать! Нам деньги нужны!

Гость|03.04.2020 19:00|

Гость писал(a):

А деньги зарабатывать кто будет? Семьи кормить?

Пусть пожилые люди сидят дома, школьники. А взрослые здоровые люди хотят работать! Нам деньги нужны!

Нужно писать "пока здоровые"

Гость|03.04.2020 19:01|

А скоро будем писать " голодные"

Гость|03.04.2020 19:09|

Поп сегодня летал,или керасин не нашли ?

Гость|03.04.2020 19:15|

27 человек, заболели гриппом, это конец.

Как же надоела эта клаунада.

Гость|03.04.2020 19:21|

Остановите народ в большом количестве приезжающий из Москвы. Еще больше заболевших будет.

Гость|03.04.2020 19:21|

Сегодня в караване на кижеватова было непротолкнутся, народу полно. все на карантине

Гость|03.04.2020 19:26|

Для таких непонятливых, что нужно сидеть дома нужно делать карантин строже.

Гость|03.04.2020 19:26|

Мир сошел с ума

Гость|03.04.2020 19:28|

Если караван не идет к людям,то люди идут в каравае! Жрать хочеться

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Имя: Гость
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