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Общество | В пензенском травмпункте с начала самоизоляции стало меньше пациентов

02.04.2020|18:18
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Новый адрес травмпункта пензенцы еще не выучили: Пионерская, 4. Но отыскать здание очень легко - оно находится в 200 метрах от прежнего. Около 20 лет назад в двухэтажке располагалась станция скорой помощи, потом какое-то время объект пустовал. Не так давно там сделали ремонт, и вот врачи уже принимают посетителей.

Александр проткнул ногу в деревне, куда вместе с семьей уехал, пока в Пензе хозяйничает коронавирус. Рана болит, но условия, созданные в травмпункте, мужчина оценить сумел.

«Ну, конечно, новое все. Посмотрим, как принимать врачи будут, а так все красиво», - отметил он.

Хорошо работается и медикам. Старое здание они покинули с радостью.

«Было меньше площадей, условия для персонала были хуже, оборудование старое, а здесь все новое, администрация расстаралась. Есть новый рентгеновский аппарат, который позволяет докторам видеть в компьютере рентгенограммы, не бегать по кабинетам», - сообщил заведующий травмпунктом Александр Кастерин.

С начала периода всеобщей самоизоляции пациентов в учреждении стало намного меньше - за сутки количество посещений упало с 48 до 25 человек. Основная часть приходит с бытовыми травмами: ломать и подворачивать руки и ноги у людей получается и дома. На Пионерской, 4, таких незадачливых ждут всегда.

«Экстренная травматологическая помощь и оказание медицинской помощи для больных, получивших травмы, не прекращаются никогда - даже во время войны и эпидемий мы на посту. Оказание экстренной помощи осуществляется круглосуточно каждый день», - заверил Александр Кастерин.

Скоро начнут вести прием разные специалисты - двухэтажка превратится в центр, где пензенцам станут оказывать разноплановую неотложную медицинскую помощь.

«В тот период, когда поликлиники не работают, то есть поликлиника закончила, например, свою работу, а требуется неотложная медицинская помощь и до утра пациент ждать не может или боится по какой-то причине, но состояние его не настолько тяжелое, чтобы пользоваться экстренной медицинской помощью», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Среди специалистов центра значатся и стоматологи.

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Гость|02.04.2020 19:04|

А поликлинику куда оттуда перевели?

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